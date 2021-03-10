SSD 980 NVMe من سامسونج يضع معيارًا جديدًا للأداء

أعلنت شركة سامسونج عن SSD 980 NVMe، وأحدث أقراص SSD، ويأتي خلفًا لقرص 970 Evo، وهو قرص NVMe M.2 PCIe 3.0 الأول للمستهلك دون ذاكرة DRAM.

ويوفر SSD 980 NVMe الجديد أعلى أداء بين أقراص SSD التي لا تحتوي على ذاكرة DRAM، مما يجعل سرعات NVMe المذهلة في متناول مجموعة أكبر من المستخدمين.

وقال (كيو يونج لي) KyuYoung Lee، نائب رئيس فريق Biz لمنتجات العلامة التجارية للذاكرة في شركة سامسونج: من خلال ابتكارات العتاد والبرامج، يجلب قرص SSD 980 NVMe الجديد قيمة أكبر دون المساس بأداء NVMe المتطور.

وأضاف: يوفر النموذج 980 مزيجًا ممتازًا من السرعة وكفاءة الطاقة والموثوقية، مما يجعله مناسبًا لمستخدمي أجهزة الحاسب الشخصية اليومية واللاعبين بالإضافة إلى صناع المحتوى.

وكانت التصميمات التي لا تحتوي على DRAM تمثل عيبًا في السرعة دون وجود الذاكرة القصيرة المدى من أجل الوصول السريع إلى البيانات.

ويستخدم SSD 980 NVMe من سامسونج تقنية HMB، التي تربط القرص مباشرة بذاكرة DRAM الخاصة بالمعالج للتغلب على أي عيوب في الأداء.

وتمكن هذه التكنولوجيا، إلى جانب أحدث جيل من V-NAND من الجيل السادس للشركة بالإضافة إلى وحدة التحكم والبرامج الثابتة المحسنة، 980 من توفير أداء NVMe بستة أضعاف سرعة أقراص SATA SSD.

وتصل سرعات القراءة والكتابة المتسلسلة إلى 3500 و 3000 ميجابايت في ثانية، بينما تم تصنيف أداء القراءة والكتابة العشوائي على أنه 500 ألف IOPS و 480 ألف IOPS، على التوالي.

وتوفر ميزة TurboWrite 2.0 الذكية التي تمت ترقيتها حديثًا أيضًا أداءً مستدامًا محسنًا بشكل كبير مقارنة بالسابق من خلال تخصيص مساحة تخزين عازلة أكبر بكثير داخل القرص تصل إلى 160 جيجابايت، بزيادة من 42 جيجابايت في 970 Evo.

وبالنسبة للمستخدمين الذين يعملون مع ملفات كبيرة جدًا أو يشغلون ألعابًا ذات رسومات ثقيلة، فإن وضع الطاقة الكاملة الجديد الذي تمت إضافته إلى برنامج Magician 6.3 من سامسونج يسمح للقرص بالعمل باستمرار بأعلى أداء للعمل واللعب دون انقطاع.

وبالإضافة إلى ذلك، لن يضطر المستهلكون إلى القلق بشأن ارتفاع درجة حرارة القرص، وذلك بفضل التصميمات الحرارية المتقدمة.

وبفضل تقنية الحماية الحرارية الديناميكية ووحدة التحكم المطلية بالنيكل وحلول ملصقات الموزع الحراري المتوفرة في سلسلة 980 المتطورة من سامسونج، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بأداء مستقر وموثوق به حتى أثناء الاستخدام المطول.

ويتميز القرص الجديد كذلك بكفاءة طاقة محسنة تصل إلى 56 في المئة بالمقارنة مع 970 EVO السابق، مما يسمح لمستخدمي الحاسب المحمول بإدارة استخدام الطاقة بشكل أفضل.

ويتوفر SSD 980 NVMe بسعر 50 دولار لسعة 250 جيجابايت و 70 دولار لسعة 500 جيجابايت و 130 دولار لسعة 1 تيرابايت.





