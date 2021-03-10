ROG Phone 5 Ultimate يتضمن 18 جيجابايت من الذاكرة

أطلقت شركة آسوس تشكيلة هواتف ROG Phone 5 المخصصة للألعاب والمعاد تصميمها لتحسين الأداء وبيئة العمل، وهي تأتي الآن بإصدارات متعددة مع الإصدار Ultimate الذي يتضمن 18 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ROG Phone 5:

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11.0 مع معالج Snapdragon 888 5G، الذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5 و 128 أو 256 جيجابايت من نوع USF3.1

وهناك شاشة من نوع Samsung AMOLED بقياس 6.78 إنشًا وبدقة 2448×1080 بكسل بنسبة عرض إلى ارتفاع 20.4:9 ومعدل تحديث 144 هرتز، حيث يمكن تشغيل الشاشة بمعدل تحديث 60 و 120 و 144 هرتز مع الوضع التلقائي الذي يمكنه التبديل بينها بناءً على المحتوى.

وتدعم الشاشة HDR10 و +HDR10، ومحمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass Victus، وتتضمن وظيفة Always-On، وتدعم اللمس بالقفاز مع 800 شمعة من السطوع القابل للقراءة في الهواء الطلق ويصل في ذروته إلى 1200 شمعة.

وزودت الشركة الهاتف بكاميرا خلفية بمستشعر أساسي من سوني IMX686 بدقة 64 ميجابكسل مع تقنية Quad Bayer لإنتاج صور بدقة 16 ميجابكسل.

وهناك أيضًا عدسة ثانوية بزاوية واسعة 125 درجة وبدقة 13 ميجابكسل التي توفر عرضًا أوسع بنسبة 200 في المئة وتصحيح التشوه في الوقت الحقيقي، وعدسة ماكرو ثالثة بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل.

ويتضمن الجهاز مكبرات صوت ستيريو أمامية مع صوت Dirac HD مدعومة بمضخمين Cirrus Logic CS35L45 للحصول على تأثير صوتي أعلى وأعمق وأقل تشويشًا، ويمكن لكل منهما توفير طاقة أكبر بنسبة 21 في المئة لمكبر الصوت مقارنة بالجيل السابق.

وإذا كنت ترغب في استخدام مكبر صوت بلوتوث أو سماعة الرأس بدلاً من ذلك، يتم دعم برامج الترميز aptX Adaptive و LDAC و AAC.

وهناك مخرج للصوت العالي الدقة يصل إلى 384 كيلوهرتز عبر منفذ 3.5 ميليمتر و ESS DAC 9280AC Pro متطور للحصول على خرج صوت بلا ضياع.

ووفرت الشركة ميكروفونات رباعية مزودة بتقنية تقليل الضوضاء من أسوس مع مستشعر جيروسكوب ومستشعر البوصلة الإلكترونية ومستشعر القرب ومستشعر الضوء المحيط ومستشعر بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة ومستشعر التسريع ومستشعر الدوران.

كما يتضمن الهاتف أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية لـ AirTrigger 5 وضغط القبضة وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع Quick Charge 5.0 بقدرة 65 واط.

ROG Phone 5 Ultimate:

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11.0 مع معالج Snapdragon 888 5G، الذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعة 18 جيجابايت من نوع LPDDR5 و 512 جيجابايت من نوع USF3.1

وهناك شاشة من نوع Samsung AMOLED بقياس 6.78 إنشًا وبدقة 2448×1080 بكسل بنسبة عرض إلى ارتفاع 20.4:9 ومعدل تحديث 144 هرتز، حيث يمكن تشغيل الشاشة بمعدل تحديث 60 و 120 و 144 هرتز مع الوضع التلقائي الذي يمكنه التبديل بينها بناءً على المحتوى.

وتدعم الشاشة HDR10 و +HDR10، ومحمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass Victus، وتتضمن وظيفة Always-On، وتدعم اللمس بالقفاز مع 800 شمعة من السطوع القابل للقراءة في الهواء الطلق ويصل في ذروته إلى 1200 شمعة.

وزودت الشركة الهاتف بكاميرا خلفية بمستشعر أساسي من سوني IMX686 بدقة 64 ميجابكسل مع تقنية Quad Bayer لإنتاج صور بدقة 16 ميجابكسل.

وهناك أيضًا عدسة ثانوية بزاوية واسعة 125 درجة وبدقة 13 ميجابكسل التي توفر عرضًا أوسع بنسبة 200 في المئة وتصحيح التشوه في الوقت الحقيقي، وعدسة ماكرو ثالثة بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل.

ويتضمن الجهاز مكبرات صوت ستيريو أمامية مع صوت Dirac HD مدعومة بمضخمين Cirrus Logic CS35L45 للحصول على تأثير صوتي أعلى وأعمق وأقل تشويشًا، ويمكن لكل منهما توفير طاقة أكبر بنسبة 21 في المئة لمكبر الصوت مقارنة بالجيل السابق

وهناك مخرج للصوت العالي الدقة يصل إلى 384 كيلوهرتز عبر منفذ 3.5 ميليمتر و ESS DAC 9280AC Pro متطور للحصول على خرج صوت بلا ضياع.

وإذا كنت ترغب في استخدام مكبر صوت بلوتوث أو سماعة الرأس بدلاً من ذلك، يتم دعم برامج الترميز aptX Adaptive و LDAC و AAC.

ووفرت الشركة ميكروفونات رباعية مزودة بتقنية تقليل الضوضاء من أسوس مع مستشعر جيروسكوب ومستشعر البوصلة الإلكترونية ومستشعر القرب ومستشعر الضوء المحيط ومستشعر بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة ومستشعر التسريع ومستشعر الدوران.

كما يتضمن الهاتف أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية لـ AirTrigger 5 وضغط القبضة وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع Quick Charge 5.0 بقدرة 65 واط.

ويمكنك استخدام منفذ USB-C في الجزء السفلي من الهاتف للشحن أو منفذ USB-C على الجانب، الذي يتيح لك اللعب والشحن بشكل مريح.

ويمكن أيضًا استخدام المنفذ الجانبي لتوصيل شاشة خارجية عبر HDMI، أو لتوصيل سماعات الرأس أو لتشغيل AeroActive Cooler 5.

وتقلل المروحة درجة حرارة السطح بمقدار 15 درجة مئوية ودرجة حرارة مجموعة الشرائح بمقدار 10 درجات مئوية.

وإذا كنت تريد المزيد من الملحقات، فإن ROG Kunai 3 Gamepad متوافقة مع ROG Phone 5، ويسمح لك ROG Clip باستخدام ذراع تحكم PS4 أو Xbox أو Stadia، ويوجد أيضًا Professional Dock مع منفذ HDMI ومنفذين USB.

ويحتوي هاتف ROG Phone 5 على شعار Republic of Gamers بإضاءة خلفية RGB، بينما يحتوي ROG Phone 5 Ultimate على شاشة PM-OLED أحادية اللون صغيرة تعمل باللمس على ظهره يطلق عليها ROG Vision.

وتعرض الشاشات رسومات قابلة للتخصيص للمكالمات الواردة ، أثناء الشحن أو أثناء تحميل اللعبة.

ويأتي هاتف ROG Phone 5 بسعر 800 يورو لنسخة 8/128 جيجابايت و 900 يورو لنسخة 12/256 و 1000 يورو لنسخة 16/256، بينما يأتي ROG Phone 5 Ultimate بسعر 1300 يورو للنسخة الوحيدة 18/512 جيجابايت.





