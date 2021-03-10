متصفح Microsoft Edge القديم لم يعد مدعومًا

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن نهاية الدعم لمتصفح Microsoft Edge القديم العامل بمحرك EdgeHTML، الذي تم إنشاؤه كبديل لمتصفح Internet Explorer 11.

وقالت الشركة: ظهر متصفحنا الحديث الجديد للمرة الأولى منذ أكثر من عام، ويمكن العثور عليه اليوم عبر مئات الملايين من الأجهزة.

وأضافت: أعلنا في شهر أغسطس الماضي أن الدعم لمتصفح Microsoft Edge القديم ينتهي في 9 مارس 2021 كجزء من هذا الانتقال إلى Microsoft Edge الجديد، وينتهي اليوم الدعم رسميًا، ولن يتلقى تحديثات الأمان المستقبلية بعد الآن.

وأعلنت مايكروسوفت سابقًا أنها تستبدل متصفح Microsoft Edge القديم بمتصفح Microsoft Edge الجديد عبر نظام التشغيل Windows 10 عندما تصل التحديثات التراكمية لشهر أبريل.

وتقدم عملاقة البرمجيات مساعدة FastTrack للمؤسسات التي تحتاج إلى مساعدة في الانتقال إلى متصفح Microsoft Edge الجديد، وهذه المساعدة مجانية لمن لديهم حسابات Microsoft 365 مؤهلة.

وتم تسمية متصفح Microsoft Edge القديم في الأصل باسم Spartan وتم تضمينه مع Windows 10 كمتصفح الويب الافتراضي لنظام التشغيل قبل أن يطلق عليه رسميًا اسم Edge.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركة في شهر ديسمبر 2018 أنها تستبدل متصفح Edge الخاص بها بمتصفح جديد يعمل بمحرك Chromium، وبعد أكثر من عام، تم اعتبار Edge Chromium متاحًا بشكل عام في شهر يناير 2020.

وبدءًا من الشهر المقبل، تتم إزالة المتصفح القديم كجزء من تحديث يوم الثلاثاء، ويحدث هذا التغيير أيضًا في تحديث المعاينة الذي يتم طرحه لاحقًا في هذا الشهر.

ولا يؤثر هذا التغيير في WebView، الذي لا يزال مدعومًا، وهو ما يتم استخدامه في العديد من تطبيقات الويب المستضافة وفي أجزاء من التطبيقات التي تحتاج إلى عرض الويب.

ولن تتوقف هذه التطبيقات عن العمل، وذلك بالرغم من أنه يمكنك نقل تطبيقك إلى WebView 2 المستند إلى Chromium.

وفي حال كنت لا تزال تستخدم المتصفح القديم، فأنت تعتبر آمنًا حتى الشهر المقبل، حيث يصل التحديث الأمني ​​النهائي اليوم، ويجب عليك الاستعداد عندما يتم استبدال المتصفح الشهر المقبل.

ووفقًا لمعظم المقاييس، فإن متصفح Microsoft Edge الجديد متفوق بشكل كبير، لكنه ينهي محركات مايكروسوفت المخصصة لعرض الويب، التي يعود تاريخها إلى الإصدارات المبكرة من Internet Explorer.





