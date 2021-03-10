أطلقت شركة سامسونج قد قامت الجيل الثالث من ساعاتها الذكية (جالاكسي ووتش 3) Galaxy Watch 3 – التي تعتبر من أفضل الساعات الذكية حتى الآن – خلال شهر نوفمبر الماضي فقط، وعلى الرغم من أنه قد مر 4 أشهر فقط، فقد ظهرت العديد من الشائعات التي تشير بالفعل إلى أن الشركة قد بدأت في تطوير الجيل التالي لها مع بعض التغييرات والتحسينات الكبيرة للمنافسة أكثر مع ساعة آبل الذكية.



ومع أنه لا يوجد تأكيد حتى الآن ما إذا كان الطراز الجديد سيحمل اسم (Galaxy Watch 4) أو (Watch Active 3)، أو اسمًا جديدًا تمامًا، ولكن الشيء المؤكد هو أن هذا الطراز الجديد سيعمل بنظام التشغيل (Wear OS) بدلًا من نظام التشغيل (Tizen) التابع لسامسونج.



حيث يمكن لهذا التحول أن يكون له تأثير كبير على دعم التطبيقات والتكامل مع الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يأتي الطراز الجديد من الساعة الذكية بميزة مراقبة الجلوكوز في الدم مثل ساعة آبل الذكية القادمة (Watch Series 7).

إليك كل ما تريد معرفته عن ساعة Galaxy Watch 4 القادمة من سامسونج:

التصميم:

تشير العديد من التوقعات أن ساعة (Galaxy Watch 4) لن تشهد تغييرًا كبيرًا من حيث التصميم حيث من المتوقع أن تحتفظ بالتصميم نفسه الذي جاء به الطراز السابق، مثل: الهيكل الفولاذي المقاوم للصدأ، و شاشة دائرية من نوع Super AMOLED بدقة 360×360 بكسلًا، محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass DX، وربما قد تطلق الشركة ثلاثة طرز إحداها أصغر حجمًا بدلًا من اثنتان كما في السلسلة السابقة.

المواصفات:

حتى الآن لا تزال التفاصيل غير متوفرة حول مواصفات ساعة (Galaxy Watch 4) القادمة، لكن مع ذلك، فإن دعم ميزة مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم هي من أقوى الشائعات التي بدأت بالانتشار بقوة من مصادر مقربة من الشركة.

وبالنظر إلى هذه الميزة التي كانت حلمًا بعيد المنال في الساعات الذكية، ولكنها قد تتحقق بالفعل هذا العام، حيث ذكر مصدر أن المعهد المتقدم للتكنولوجيا التابع لشركة سامسونج قد ابتكر تقنية تسمى (Raman Spectroscopy) تستخدم الليزر لتتبع مستويات الجلوكوز في الدعم بدقة كافية بحيث لا تحتاج إلى وخز إصبعك بعد الآن.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون تحول الشركة إلى استخدام نظام التشغيل (Waer OS) هو الأمر المنطقي لحل مشكلة عدم دعم تطبيقات الجهات الخارجية الذي رافق نظام التشغيل (Tizen)، فمع نظام التشغيل الجديد يمكن لساعة (Galaxy Watch 4) تشغيل أفضل تطبيقات الجهات الخارجية، ودعم تطبيق الدفع الإلكتروني (Google Pay) والتكامل بشكل أفضل مع الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد بدلًا من هواتف شركة سامسونج فقط.

تاريخ الإطلاق والسعر:

ليس من المعروف حتى الآن هل ستطلق سامسونج طراز (Galaxy Watch 4) باكرًا هذا العام بالنظر إلى أن الجيل السابق لديه أقل من 4 شهور منذ ظهوره، أم طراز ستطلق طراز جديد من (Active Watch) التي أطلقتها قبل 18 شهرًا.

ولكن من المتوقع أن تكشف الشركة عن ساعتها الجديدة في وقت ما خلال هذا الصيف، مع الطراز الجديد من هاتفها القابل للطي (Galaxy Z Fold 3)، لذا فإن شهر أغسطس أو سبتمبر من هذا العام 2021 قد يبدو موعدًا معقولًا، بالنظر إلى أن الطرز السابقة قد اُطلقت في هذا التوقيت بالضبط.

أما عن السعر، نجد أن سعر الطراز السابق كان مرتفعًا للغاية، حيث يبدو أن الشركة كانت تعول بشدة على المواصفات القوية التي يحتويها الهاتف، مثل: الهيكل المصنوع من الفولاذ أو التيتانيوم، والحزام الجلدي الفاخر، والإطار الدوار، والعديد أجهزة استشعار تتبع الصحة لتبرير هذا السعر.

لذا إذا احتفظت الشركة بالميزات نفسها في ساعة (Galaxy Watch 4) مع إضافة ميزة مراقبة الجلوكوز في الدم وبعض الميزات الأخرى، فمن المتوقع أن يأتي بسعر باهظ للغاية مقارنة بالساعات المنافسة، ومن ثم ليس من المتوقع أن تتنازل سامسونج كثيرًا عن سعر مبدئي أقل من 499 دولارًا.





