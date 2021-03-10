5 طرق لإنقاذ الهاتف بعد وقوعه في الماء

أصبحت معظم الهواتف الذكية تأتي بميزة مقاومة الماء والغبار كمعيار أساسي، حيث يُقاس مدى جودة مقاومة الهاتف الذكي للماء والغبار باستخدام معيار (Ingress Protection) أو ما يُعرف اختصارًا برمز (IP)، وكلما ارتفع الرقم الذي يرافقه، مثل: IP67 أو IP68 فهذا يعني أن هاتفك لديه حماية عالية ضد الماء والغبار.

ولكن إذا كان الهاتف الذكي يحتوي على تقييم أقل من التقييمين السابقين، أو لم يحصل على أي تقييم على الإطلاق، فيجب أن تستعد للأسوأ في حالة تعرضه للماء أو الغبار بأي طريقة كانت، لذا بدلًا من محاولة إنقاذ الهاتف عند وقوعه في الماء بالطرق التقليدية، مثل: هزه بقوة لمحاولة إخراج قطرات الماء العالقة بالداخل، إليك الطريقة الصحيحة لفعل ذلك.

أولًا: قم باسترجاع الهاتف بأقصى سرعة:

بمجرد سقوط الهاتف في الماء قم بإخراجه في بأقصى سرعة، فكلما طالت مدة وجوده في الماء زاد احتمال ضرره، ثم قم بإيقاف تشغيله على الفور، ولا تحاول الضغط على أي من الأزرار الأخرى أو تحميل أي تطبيقات، فقط قم بإيقاف تشغيله.

ثانيًا: إزالة بطارية الهاتف بسرعة:

قم بإزالة البطارية بسرعة إذا كان الهاتف لديه بطارية قابلة للإزالة، وذلك من أجل قطع التيار الكهربائي عن الجهاز بأسرع ما يمكن لمنع احتمال حدوث ماس كهربائي، حيث نجد أن بعض الهواتف الذكية، مثل: Nokia 1.3 تتيح لك إزالة البطارية، بينما معظم الهواتف الذكية الحديثة تأتي ببطارية غير قابلة للإزالة وهي في الأساس قد يكون لديها ميزة مقاومة الماء والغبار بمعدل تصنيف عالي.

ثالثًا: لا تجفف الهاتف المبلل بالمجفف أو تضعه في الفرن:

يمكن للحرارة أن تلحق الضرر بالمكونات الإلكترونيات الدقيقة الموجودة بالداخل، بدلًا من ذلك قم بمسح الهاتف سريعًا بقطعة قماش قطنية جافة، والتأكد من عدم دخول المياه إلى منفذ الشحن أو فتحات بطاقة SIM أو MicroSD أو مقبس سماعة الرأس.

وإذا لاحظت أن هناك قطرات ماء ما زالت موجودة في المنافذ فحاول تجفيفها باستخدام علبة الهواء المضغوط ولكن بحذر من خلال توجيه هواء قليل وبهدوء نحو هذه المنافذ.

رابعًا: اترك الهاتف يجف تمامًا قبل استخدامه مجددًا:

لا تحاول استخدام الهاتف مباشرة بعد مسح الماء عنه أو إذا وجدت قطرات الماء قد اختفت، بدلًا من ذلك اتركه ليجف تمامًا، حيث يمكنك لف الهاتف بقطعة قماش جافة ووضعه في كيس فيه أرز ثم اغلقه لمدة 12 إلى 24 ساعة، حيث يُساعد الأرز في امتصاص الرطوبة بشكل رائع.

5- الاستعانة بالمتخصصين:

إذا وجدت أن هاتفك ما يزال مبللًا حتى بعد استخدامك للخطوات السابقة أو أن الهاتف لا يعمل بشكل جيد، فقد يكون من الأفضل لك اللجوء إلى مركز صيانة للحصول على المساعدة، حيث تقدم بعض متاجر البيع بالتجزئة خدمات مخصصة لإصلاح الهواتف الذكية التي وقعت في الماء من خلال استخدام أدوات مصممة خصيصًا لسحب المياه منها.

كيف تكون مستعدًا في حالة وقوع الهاتف في الماء:

في بعض الأحيان، من الجيد أن تكون مستعدًا لهذه الحالات، وأفضل طريقة لذلك هو الاحتفاظ بالعبوات التي تحتوي على الحبيبات البيضاء التي تجدها في الحقائب الجديدة أو الأحذية الجديدة أو الأدوات الكهربائية – التي تعرف باسم (السيليكا) Silica، حيث تساعد في امتصاص الرطوبة بسرعة وكفاءة.

يمكنك شراءها بكميات كبيرة، ومن ثم في المرة التالية التي يقع فيها هاتفك أو هاتف أي فرد من العائلة في الماء ما عليك سوى وضع هذا الهاتف في عبوة محكمة الإغلاق تحتوي على هذه الحبيبات وتركها لمدة يوم أو يومين لامتصاص الرطوبة الموجودة في الهاتف.

كما يمكنك ايضًا شراء الحقائب المخصصة لذلك، مثل: Nine Lives Wet Phone Fix، أو Nanoflow X التي تعد حلاً جاهزًا يمكنك الاحتفاظ به في المنزل، كل ما عليك فعله هو وضع الهاتف الذي وقع في الماء داخل هذه الحقيبة وغلقه بإحكام، ثم الانتظار لمدة من الزمن تتراوح ما بين 12 إلى 24 ساعة للسماح لهاتفك أن يجف.





