روسيا تتعاون مع الصين لبناء محطة أبحاث القمر الدولية

وقعت روسيا والصين اتفاقية لبناء محطة أبحاث القمر الدولية ILRS التي تدور حول القمر، حسبما أعلنت وكالتا الفضاء في البلدين.

وكانت القوى الفضائية تجري محادثات منذ شهور بينما كانت روسيا تفكر فيما إذا كانت تشارك في برنامج Gateway التابع لوكالة ناسا، وهو محطة فضاء قمرية منافسة يبنيها تحالف من دول أخرى في العقد المقبل.

وقالت روسكوزموس Roscosmos في بيان: إن محطة أبحاث القمر الدولية التي تعمل عليها روسيا والصين هي مجموعة من مرافق البحث التجريبية التي تم إنشاؤها على سطح القمر أو في مداره.

وقال البيان: يتم تصميم محطة أبحاث القمر الدولية لدعم مجموعة متنوعة من التجارب البحثية مع إمكانية تشغيل طويل المدى غير مأهولة مع احتمال وجود بشري على سطح القمر.

ومثل ناسا، كانت الصين تريد دعمًا دوليًا لخططها الخاصة بوضع البنية التحتية على سطح القمر، كما أرسلت العديد من البعثات الآلية إلى القمر، بما في ذلك أول هبوط على الجانب البعيد من القمر ومهمة سريعة لاسترجاع العينات في شهر ديسمبر.

وتمثل اتفاقية المحطة الفضائية القمرية، الموقعة فعليًا بين رئيس الفضاء الصيني (تشانغ كيجيان) Zhang Kejian ورئيس الفضاء الروسي (دميتري روجوزين) Dmitry Rogozin، أحدث تطور في جهود بكين لاستكشاف القمر جنبًا إلى جنب مع المنافسين، مثل ناسا، التي تم منعها من العمل مع الصين بموجب قانون أقره الكونجرس. في عام 2011.

وكانت روسيا، التي حافظت على شراكة استمرت عقودًا مع وكالة ناسا في محطة الفضاء الدولية، مترددة في توسيع تحالفها الفضائي مع الولايات المتحدة ليشمل القمر.

وصعدت ناسا من مساعيها لإعادة رواد الفضاء إلى القمر تحت إدارة ترامب من خلال برنامج Artemis.

وتضمن جزء من هذا الدفع قيادة اتفاقية متعددة الأطراف تسمى اتفاقيات Artemis، وهي محاولة لوضع معايير للسلوك في الفضاء.

ووقعت تسع دول أخرى على اتفاقيات Artemis حتى الآن، لكن روسيا ليست من بينها، بعد أن سعت الولايات المتحدة إلى استبعاد موسكو من المحادثات المبكرة بشأن الاتفاقات العام الماضي.

وأبرمت وكالة ناسا اتفاقيات مع وكالة الفضاء الأوروبية واليابان وكندا للعمل على بوابة القمر Lunar Gateway، وهي المحطة الفضائية المخطط لها التي تدور حول القمر.

وطلبت وكالة ناسا من روسيا أن تكون جزءًا من بناء تلك المحطة، لكن موسكو قررت أن طلب ناسا لروسيا توفير غرفة معادلة الضغط للبوابة كان غير عملي، حسبما قال متحدث باسم وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس في شهر ديسمبر.

وقال المتحدث: قدمت وكالة ناسا مذكرة التفاهم الروسية الأمريكية إلى روسكوزموس بشأن التعاون في مشروع البوابة، وأشارت مذكرة التفاهم إلى أن تلتزم روسكوزموس بتوفير وحدة غرفة معادلة ضغط الطاقم، وبعد دراسة مسودة الوثيقة، اعتبرت مشاركة الجانب الروسي بالحجم الذي اقترحه شركاء الولايات المتحدة غير عملية.

وسرعان ما ركزت روسيا اهتمامها على طموحات الصين القمرية، وقال المتحدث: إن التعاون مع الصين أصبح أحد الأولويات القصوى لروسيا العام الماضي.

ويسلط الاتفاق الروسي الصيني الضوء على التطوير المشترك لمحطة أبحاث القمر الدولية الخاصة بهما، التي تدعو إلى التخطيط والتوضيح والتصميم والتطوير والتنفيذ والتشغيل لمشاريع محطات البحث العلمي، بما في ذلك الترويج للمشروع لمجتمع الفضاء الدولي.

ولم يتضح ما هي المساهمات الفنية المحددة التي تقدمها روسيا، التي تستثمر وكالتها الفضائية العسكرية والمدنية في البنية التحتية الجديدة للإطلاق بالرغم من المناخ المحلي من التراجع عن الميزانية.

وتحتل ميزانية الفضاء الروسية المرتبة الثالثة عالميًا بعد الولايات المتحدة والصين.

وقال المركز الصيني للدراسات الفضائية: إن الصين أجرت أيضا محادثات مع وكالة الفضاء الفرنسية باعتبارها فحصًا لحالة التعاون الفضائي الثنائي بين الوكالتين.





