جوجل تربط هواتف أندرويد بأجهزة كروم بوك عبر Phone Hub

تحتفل شركة جوجل بمرور 10 أعوام على ظهور أجهزة كروم بوك من خلال الكشف عن ميزات جديدة لنظام التشغيل Chrome OS، وتمثل ميزة Phone Hub الجديدة الإضافة الأكبر، وهي تربط هاتف أندرويد بجهاز كروم بوك.

وتسمح ميزة Phone Hub لمستخدمي نظام التشغيل Chrome OS بالرد على الرسائل النصية والتحقق من عمر بطارية الهاتف وتمكين نقطة اتصال الشبكة اللاسلكية وتحديد موقع الجهاز بسهولة.

ويتم تجميع Phone Hub في أداة شريط المهام التي تتوسع حتى تعرض لك علامات تبويب كروم الأخيرة التي كنت تتصفحها عبر هاتفك.

ويبدو أن Phone Hub تمثل ميزة مفيدة للغاية لمالكي هواتف أندرويد وأجهزة كروم بوك.

وتعمل جوجل أيضًا على تمكين ميزة Wi-Fi Sync الخاصة بها عبر المزيد من الأجهزة، مما يسمح لك بالاتصال بالشبكات اللاسلكية التي هيأتها واستخدمتها عبر هاتف أندرويد والأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام التشغيل Chrome OS.

وهناك إضافة مهمة أخرى إلى نظام التشغيل Chrome OS هي المشاركة القريبة بين أجهزة كروم بوك وغيرها من أجهزة أندرويد و Chrome OS.

ومثل AirDrop، تتيح ميزة المشاركة القريبة للأشخاص إرسال الملفات واستلامها بين الأجهزة، وتقول جوجل: إن هذه الميزة تصل إلى Chrome OS في الأشهر المقبلة.

وتضيف جوجل أيضًا أداة Screen Capture الجديدة إلى قائمة الإعدادات السريعة في Chrome OS.

وكما يوحي الاسم، تتيح لك الأداة تسجيل شاشتك أو التقاط لقطات شاشة والوصول إليها بسرعة.

ويتم أيضًا تحسين الحافظة في نظام التشغيل Chrome OS، مما يتيح لك حفظ خمسة عناصر حديثة للصقها في مكان آخر دون تبديل النوافذ.

وتتيح لك الإضافة الجديدة Quick Answers النقر بزر الفأرة الأيمن فوق كلمة في Chrome OS للحصول على تعريف أو ترجمة أو وحدة التحويل.

وتعمل جوجل على تحسين ميزة سطح المكتب الافتراضية لنظام التشغيل Chrome OS.

وعند إعادة تشغيل جهاز كروم بوك، فإنه يستعيد الآن جميع النوافذ إلى أسطح المكتب الافتراضية الصحيحة، ويمكنك أيضًا النقر بزر الفأرة الأيمن أعلى النافذة المفتوحة لإرسال التطبيقات إلى أسطح مكتب افتراضية مختلفة.

ومن الواضح أن معظم هذه الإضافات الجديدة لنظام التشغيل Chrome OS تلعب دورًا في اللحاق بالركب لما هو موجود عبر نظامي التشغيل Windows و macOS.

وأطلقت جوجل للمرة الأولى مجموعة من أجهزة كروم بوك في عام 2011 بالشراكة مع سامسونج وأيسر.

وتوجد الآن أجهزة كروم بوك من كل صانع رئيسي لأجهزة الحاسب، وتعد جوجل بإطلاق 50 جهاز كروم بوك جديد خلال عام 2021.





