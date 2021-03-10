تويتر تعمل على إصلاح شامل لمنصة TweetDeck

أكدت شركة تويتر أنها تعمل على إصلاح شامل لمنصة TweetDeck، التي تتيح لك ترتيب القوائم والخلاصات في صفوف عمودية سهلة القراءة، وذلك بعد مرور 10 سنوات دون حصول المنصة أي تحديثات مهمة.

وتمثل TweetDeck منصة تويتر بديلة مملوكة للشبكة الاجتماعية تقدم عددًا من الميزات المختلفة، مثل الوصول إلى جداول زمنية متعددة في أعمدة وجدولة التغريدات.

وقال مدير المنتج (كايفون بيكبور) Kayvon Beykpour: إننا نعمل على إصلاح شامل لمنصة TweetDeck، وتخطط لمشاركة المزيد حول المشروع علنًا في وقت لاحق من هذا العام.

ولم تشهد TweetDeck، باعتبارها أحد أقدم تطبيقات إدارة حسابات الجهات الخارجية في المنصة، الكثير من حيث التصميم أو التغييرات الرئيسية في الميزات منذ سنوات.

وتم إطلاقها قبل 12 عامًا، وحصلت عليها تويتر في عام 2011، ولا تزال إلى حد ما تمثل عارض الشبكة العمودية بالنسبة لخلاصات تويتر المختلفة مثلما بدأت.

ونقلت تويتر الوظائف الجديدة المضافة إلى موقعها الإلكتروني الرئيسي وتطبيقاتها المحمولة مع الحفاظ على تصميم TweetDeck الأساسي ثابتًا نسبيًا.

ويبدو أن هذا على وشك أن يتغير، حيث يدرك بيكبور وفريق المنتج أنهم لم يمنحوا TweetDeck الكثير من الاهتمام، وهم يعملون بنشاط على إصلاح شامل جديد يخططون لعرضه في وقت لاحق من هذا العام.

ويأتي ذلك كجزء من دفعة أوسع لتحسين أدوات مطوري تويتر وإصلاح علاقتها مع صانعي التطبيقات، حيث تعاني تويتر من خلاف قديم مع مجتمع تطوير البرامج الأوسع.

وقال بيكبور: أعتقد أننا نتمتع بقدر كبير من الثقة لنكسبها مرة أخرى مع المطورين، وذلك بالنظر إلى أننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء في الماضي، لكنه شيء نستثمر فيه بنشاط، ونأمل أن نسمح للمطورين ببناء أشياء رائعة حول نظام تويتر البيئي.

ولم يقدم كبير مسؤولي المنتجات في تويتر تفاصيل حول التغييرات التي يعمل عليها الفريق بالضبط، لكن بيكبور اقترح إعادة بناء المنصة من الألف إلى الياء.

وقال: كنا نعمل على إصلاح كبير جدًا شامل من الألف إلى الياء، وهو شيء يسعدنا مشاركته علنًا في وقت ما من هذا العام، وهذا مجرد مثال على خدمة تملكها وتديرها تويتر ونواصل الاستثمار فيها.





