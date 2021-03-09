Surface Laptop 4 قد يأتي بمعالجات من AMD

تخطط شركة مايكروسوفت لإطلاق Surface Laptop 4 بعد أن كان جهاز Surface Laptop 3 أحد أفضل الحواسيب المحمولة التي يمكنك شراؤها لفترة من الوقت.

ويبدو أن موقع WinFuture قد حصل على تفاصيل حول هذا الجهاز القادم، ووفقًا لهذا التقرير، يأتي Surface Laptop 4 في وقت ما في شهر أبريل.

وبحسب المعلومات فإن جهاز Surface Laptop 4 يأتي بخيارات إنتل و AMD، وتتضمن نماذج AMD شرائح من سلسلة Ryzen 4000، بما في ذلك Ryzen 5 4680U و Ryzen 7 4980U.

بينما تحتوي نماذج إنتل على أحدث معالجاتها من الجيل الحادي عشر، بما في ذلك Core 15-1145G7 و Core i7-1185G7.

وبصرف النظر عن الرقاقات، يبدو أن هناك القليل جدًا من التغييرات بين Surface Laptop 4 و Surface Laptop 3.

وتتوفر نماذج بقياس 13.5 و 15 إنشات، وهذه هي أيضًا النماذج التي قدمها Surface Laptop 3، وتأتي جميع النماذج بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2.

ومن المفترض أن تكون دقة الجهاز بقياس 13.5 إنشًا 2256×1504 بكسل، بينما تكون دقة الجهاز بقياس 15 إنشًا 2496×1664 بكسل، وهذ أيضًا الدقة نفسها التي قدمتها أجهزة Surface Laptop 3.

وكانت نسبة العرض إلى الارتفاع 3:2 عنصرًا أساسيًا في منتجات Surface من مايكروسوفت لبضع سنوات حتى الآن.

وتصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 32 جيجابايت بحد أقصى، لكن يبدو أنك إذا كنت تريد هذا القدر من الذاكرة، فتحتاج إلى الحصول على نموذج إنتل، حيث تصل نماذج AMD إلى 16 جيجابايت فقط.

ويصل التخزين إلى 1 تيرابايت، وبالمثل، يبدو أن نماذج إنتل فقط هي التي توفر هذا القدر من التخزين، بينما يصل التخزين عبر نماذج AMD إلى 512 جيجابايت كحد أقصى.

وفي حال كانت هذه التسريبات صحيحة، فذلك يعني أن مايكروسوفت تتبع نهجًا مشابهًا لجهاز Surface Laptop 4 كما فعلت مع Surface Book 3 في الربيع الماضي – أي تحديث الرقاقات بأقل تغييرات على الهيكل.

ومن الواضح أن مايكروسوفت لن تجري تعديلات على التصميم، وذلك بالرغم من أن حافات الحواسيب المحمولة تتقلص في جميع أنحاء السوق، ويصبح الهيكل أخف وزنًا، ويتوقع العملاء مظهرًا أكثر أناقة وحداثة من كل من المنتجات العالية الجودة، مثل: Dell XPS و HP Spectre.





