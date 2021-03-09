Dell G15 .. حاسب محمول جديد مخصص للألعاب

أطلقت شركة دل حاسبها المحمول الجديد المخصص للألعاب Dell G15، الذي سيكون متاحًا أولاً في الصين قبل أن يأتي إلى مناطق أخرى حول العالم.

وتوضح الشركة أن التصميم الصناعي للحاسب المحمول جديد تمامًا، وذلك بالرغم من أن الميزة الأكثر بروزًا قد تكون وظيفة الطلاء.

وتقول الشركة: إن Dell G15 الجديد يستخدم الطلاء المائي المنخفض المركبات العضوية المتطايرة لتصميم متين وصديق للبيئة.

ويتوفر الجهاز بعد ألوان، بما في ذلك Spector Green with Speckles و Phantom Gray with Speckles و Dark Shadow Gray و Obsidian Black.

ولا تتوفر المواصفات الكاملة لحاسب Dell G15 الجديد حتى الآن، لكن يمكن تجهيزه ببطاقة رسومات من سلسلة Nvidia GeForce RTX 3000 ولديه 3 خيارات أداء تصل إلى 115 واط من إجمالي قوة الرسومات.

وتأتي الشاشة بقياس 15.6 إنشًا مع معدل تحديث يصل إلى 360 هرتز، مما يساعد في الرياضات الإلكترونية السريعة، وتستخدم أجهزة ذات إضاءة زرقاء منخفضة، تفي بمعايير TuV الألمانية.

وتقول دل: إن درجات الحرارة في Dell G15 قد تم تحسينها بفضل التصميم القائم على تقنية Alienware، وهناك إضاءة اختيارية للوحة مفاتيح RGB رباعية المناطق التي تستخدم برنامج AlienFX للتخصيص مثل نظيراتها من Alienware.

وتُظهر الصور منافذ USB Type-A ومنفذ Ethernet ومنفذ سماعة الرأس ومخرج HDMI.

ومن المفترض طرح الحاسب المحمول الجديد المخصص للألعاب للبيع في الصين اليوم، ومن المقرر أن يكون التوفر العالمي في وقت ما في شهر أبريل.

وتتخلى سلسلة G من أجهزة الحاسب المحمولة المخصصة للألعاب عن العديد من ميزات التصميم الفاخرة في Alienware لزيادة الأداء مقابل السعر.

وبالمقارنة مع نموذج عام 2020، فإن إصدار عام 2021 يتضمن هيكلًا مطورًا يستعير بشكل كبير من سلسلة Alienware m15.





