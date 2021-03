6 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من متصفح مايكروسوفت إيدج

في نافذة الإعدادات، اضغط على خيار (ملفات تعريف الارتباط وأذونات الموقع) Cookies and site permissions.

اضغط على خيار (إدارة وحذف ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع) Manage and delete cookies and site data.

اضغط على خيار (رؤية جميع ملفات الارتباط وبيانات الموقع) See All cookies and site data، ثم اختر ملفات وبيانات أي موقع ويب تريده من خلال الضغط على السهم الموجود في الجهة اليسرى ثم الضغط على أيقونة الحذف.