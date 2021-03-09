قامت شركة آبل ابتداءً من إصدار نظام التشغيل (آيباد أوإس 13.4) iPadOS 13.4 بزيادة دعمها للوحات المفاتيح في أجهزة آيباد اللوحية من خلال السماح للمستخدمين بإعادة تعيين بعض المفاتيح معينة بحيث تؤدي وظائف مختلفة.

وتعتبر هذه الإمكانية مفيدة بشكل خاص إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح آيباد الخارجية، لأن تخطيط لوحات المفاتيح الخارجية قد يكون مختلفًا عن لوحات المفاتيح الذكية التي تطورها آبل، ولكن حتى إذا كنت تمتلك لوحة مفاتيح خارجية أو تستخدم (Magic Keyboard) من آبل مع جهاز آيباد برو، يمكن أن تظل هذه الإعدادات مفيدة.

فعلى سبيل المثال، لا يوجد في لوحة المفاتيح (Magic Keyboard) – التي تقدمها آبل لجهازي آيباد آير (الجيل الرابع)، وأيباد برو 11 (الجيل الثاني) – مفتاح Escape، ولكن يمكنك إعادة تعيين هذه الوظيفة إلى أي مفتاح آخر تختاره في اللوحة.

لا يوجد أيضًا في لوحة المفاتيح (Magic Keyboard) المستقلة من آبل مفتاح Globe للوصول إلى تخطيطات لوحة المفاتيح البديلة والرموز التعبيرية، ولكن يمكنك إعادة تعيين هذه الوظيفة إلى مفتاح آخر أيضًا.

لذلك سنستعرض اليوم كيفية تغيير طريقة استجابة المفاتيح في لوحة مفاتيح آيباد الخارجية:

ملاحظة: قبل الشروع في إعادة تعيين المفاتيح، تأكد من توصيل لوحة المفاتيح بجهاز آيباد، ثم اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في جهاز آيباد.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (لوحة المفاتيح) Keyboard.

في الشاشة التالية التي تظهر لك، اضغط على خيار (لوحة مفاتيح الأجهزة) Hardware Keyboard.

اضغط على خيار (مفاتيح التعديل) Modifier Keys.

حدد المفتاح الذي ترغب في تعديله من بين الخيارات التالية: Caps Lock و Control و Option و Command.

حدد الإجراء الذي ترغب في تنفيذه عند الضغط على المفتاح الذي اخترته سابقًا، والتي تشمل: Caps Lock و Control و Option و Command و Escape و Globe و No Action.

ملاحظة: إذا كنت بحاجة إلى استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية في شاشة جهاز آيباد للقيام بأشياء، مثل: استخدام الإملاء، فاضغط على السهم الموجود في أسفل لوحة المفاتيح، ثم اضغط مع الاستمرار على الرمز الموجود في الركن السفلى من الجهة اليمنى من الشاشة، ولإخفاء لوحة المفاتيح مرة أخرى، اضغط على المفتاح الموجود في الركن السفلى من الجهة اليمنى من الشاشة.





