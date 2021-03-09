أودي تعرض شاشة Q4 E-Tron للواقع المعزز

كشفت شركة أودي عن التصميم الداخلي لسيارتها الكهربائية القادمة Q4 E-Tron، التي تضم بعض التقنيات الجديدة التي تشق طريقها إلى سيارات أودي.

ويتمثل محور ما طرحته أودي للمرة الأول اليوم الثلاثاء في شاشة عرض الواقع المعزز الجديدة أمام السائق، التي توفر مجال رؤية أوسع ورسومًا متحركة أكثر دقة وتقدمًا.

وإليك بعض الأمثلة التي قدمتها أودي لاستخدامها:

نظام الواقع المعزز يضع خطًا أحمر فوق علامة الحارة لإعلام السائق عندما يبتعد بعيدًا جدًا إلى جانب واحد.

رسم متحرك يتتبع السيارة أمامك عند استخدام التحكم التكيفي في ثبات السرعة.

التنقل خطوة بخطوة الذي يضع سهمًا أزرق لامعًا في مجال رؤية السائق.

وتقول أودي: إن نظام الواقع المعزز الجديد يسحب أكثر من 1000 إشارة من المستشعرات في جميع أنحاء Q4 E-Tron لمعرفة مكان وضع عناصر الواقع المعزز بالضبط وإبقائها في مكانها، حتى لو كنت تقود عبر سطح وعر.

كما تتميز Q4 E-Tron – كخيار – بأكبر شاشة تعمل باللمس وضعتها أودي على الإطلاق في إحدى سياراتها، التي يبلغ قياسها 11.6 إنشات قطريًا، وهناك شاشة عرض بقياس 10.25 إنشات خلف عجلة القيادة أيضًا.

واستبدلت أودي الأزرار المادية ضمن عجلة القيادة في Q4 E-Tron بالأزرار الحساسة للمس ذات الإضاءة الخلفية.

وهناك ردود فعل لمسية لمحاكاة الشعور بالضغط على الزر، ويمكن تمرير بعضها للتنقل عبر القوائم عبر شاشة السائق.

كما عرضت شركة صناعة السيارات الألمانية الفاخرة نسخة مموهة من التصميم الخارجي لسيارة Q4 E-Tron، التي من المقرر الكشف عنها بالكامل في شهر أبريل، وأصدرت بعض المواصفات الأساسية الأخرى حول السيارة.

وتعد Q4 E-Tron هي الثالثة في مجموعة أودي الجديدة للسيارات الكهربائية بالكامل، لكنها ستكون أول سيارة مبنية بالاعتماد على منصة MEB المعيارية للشركة الأم فولكس فاجن.

وتدعم هذه المنصة نفسها تشكيلة فولكس فاجن ID للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى إصدار Sportback القادم من Q4 E-Tron.

وشاركت أودي اليوم الثلاثاء أن Q4 E-Tron ستكون بطول 4.59 متر، وعرض 1.865 متر، وارتفاع 1.613 متر، مما يضعها في فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة الأكبر.

وبالرغم من أن أودي لم تصدر تقديرًا للمدى منذ ظهور مفهوم Q4 E-Tron للمرة الأولى في عام 2019، فإن الحجم الأصغر واستخدام منصة MEB يعني على الأرجح أن السيارة لن تكون ثقيلة مثل E-Tron الأصلية.

وتقول أودي: إن Q4 E-Tron لديها قاعدة عجلات أكثر قابلية للمقارنة مع سيارات الدفع الرباعي المتوسطة الحجم ومساحة داخلية تتماشى بشكل أكبر مع سيارات الدفع الرباعي الكاملة الحجم، التي يتم تحقيقها من خلال نقل الكثير من التكنولوجيا إلى منصة MEB التي تشكل أرضية السيارة.

وباعت أودي نحو 47 ألف سيارة كهربائية في عام 2020 مع E-Tron SUV و E-Tron Sportback، مما يمثل ما يقرب من 3 في المئة من إجمالي مبيعات الشركة.





