Oppo تتفوق على هواوي في الصين للمرة الأولى

أصبحت Oppo العلامة التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في الصين للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك وفقًا لأرقام من شركة أبحاث السوق Counterpoint Research.

ويقول تقرير شركة أبحاث السوق Counterpoint Research: إن شركة Oppo تمكنت من الاستحواذ على 21 في المئة من أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم في شهر يناير، تليها فيفو بنسبة 20 في المئة، ومن ثم هواوي وآبل وشاومي بنسبة 16 في المئة لكل منها.

وارتفعت مبيعات Oppo بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي، وزادت بنسبة 33 في المئة عن الشهر السابق.

وتقول شركة أبحاث السوق Counterpoint Research: تم إطلاق سلسلة Reno 5 الجديدة (Reno 5 و Reno 5 Pro و +Reno 5 Pro) بنجاح بسبب تقديم مواصفات أفضل عند نقطة سعر أقل من سلسلة Reno 4 السابقة.

وتمكنت OPPO بنجاح من تغيير موضع خطوط منتجاتها في عام 2020، وقد ساعد تغيير العلامة التجارية لسلسلة Reno وإطلاق جهاز أكثر قدرة بسعر أقل من سابقه الشركة على الاستحواذ على الشريحة المتميزة ذات الأسعار المعقولة.

ولكي تكتسب شركة Oppo حصة في السوق، يجب أن يخسرها شخص ما، ويظهر التقرير أن مشاكل الهواتف الذكية لهواوي تترسخ في الصين أيضًا.

وتقول شركة أبحاث السوق Counterpoint Research: إن هواوي قد زادت من تركيزها على السوق المتميز بسبب نقص المكونات الناجم عن العقوبات الأمريكية، لذلك كان الموزعون الصينيون يركزون على العلامات التجارية الأخرى من أجل الحجم.

ويؤدي بيع هواوي لعلامتها التجارية هونر – بسبب العقوبات – إلى خفض حصتها في السوق بشكل أكبر، مع اعتبار هونر الآن منافسًا.

ويشار إلى أن هذه الأرقام هي لشهر واحد فقط، لكن شركة أبحاث السوق Counterpoint Research تتوقع أن تستمر حصة هواوي السوقية في الانخفاض طوال عام 2021.

وتتطلع Oppo إلى الاستفادة من هذه الفرصة مع إطلاق أحدث هواتفها الرائدة Find X3 Pro، الذي يتم الإعلان عنه بشكل كامل يوم الخميس، وإذا كنت تريد إلقاء نظرة مبكرة ، فقد غردت الشركة للتو بإعلان تشويقي لا يترك الكثير للخيال.

وتركز OPPO في عام 2021 على توسيع حصتها في السوق الصينية، إلى جانب السوق الأوروبية، بينما تواصل التركيز في الأسواق الناشئة، مثل: أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على المنتجات المنخفضة إلى المتوسطة.





