McAfee تبيع أعمال المؤسسة مقابل 4 مليارات دولار

قالت شركة الأمن السيبراني مكافي McAfee اليوم الاثنين: إنها تبيع أعمالها التجارية التي تركز على المؤسسات إلى اتحاد تقوده Symphony Technology Group مقابل 4 مليارات دولار نقدًا،

ومن المتوقع إغلاق الصفقة بحلول نهاية عام 2021، وذلك رهنًا بالموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق.

وعززت McAfee في السنوات القليلة الماضية أعمالها الرئيسية في برمجيات الأمن السيبراني التي تركز على عملاء التجزئة من خلال زيادة الأسعار وبرامج الشركاء الجديدة ومعدلات الاحتفاظ الجيدة

ووضعت أعمال McAfee التجارية التي تركز على المؤسسات المعايير في صناعة الأمن السيبراني لأكثر من 30 عامًا، وأصبحت رائدة ومعترف بها لحلول الأمن السيبراني من جهاز إلى سحابة.

وتعد شريكًا موثوقًا لنحو 86 في المئة من الشركات الكبرى حول العالم، وحققت 1.3 مليار دولار من صافي الإيرادات في السنة المالية 2020.

وعلق (بيتر ليف) Peter Leav، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة McAfee، قائلاً: Symphony Technology Group هي الشريك المناسب لمواصلة تعزيز أعمالنا المؤسسية، وهذه النتيجة هي شهادة على حلول الأعمال الرائدة في المجال، وعلى الأخص المساهمات البارزة لموظفينا.

وأضاف: تسمح هذه الصفقة لشركة McAfee بالتركيز بشكل فريد على أعمالنا الاستهلاكية وتسريع إستراتيجيتنا لتكون رائدة في مجال الأمن الشخصي للمستهلكين.

وقال (وليام تشيشولم) William Chisholm، الشريك الإداري في Symphony Technology Group: تعد McAfee واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة في مجال أمن المؤسسات وتتمتع بسمعة طيبة في الابتكار والجودة والقيادة.

وأضاف: نحن ملتزمون بقيادة إستراتيجية الشركة لنكون شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني من خلال الشراكة مع فريق McAfee الحالي العالمي المستوى لمواصلة تقديم أداء استثنائي للشركات والعملاء الحكوميين على مستوى العالم.

وتستمر مكافي في إدارة وتشغيل أعمال المؤسسة حتى إغلاق الصفقة، بينما تشترك مكافي و Symphony Technology Group في التخطيط لانتقال ناجح للشركة وموظفيها وعملائها.

وتحتفظ McAfee باسمها وتواصل تركيزها على تقديم حلول رائدة لحماية المستهلكين في مجال الأمن الشخصي، وتتم إعادة تسمية أعمال المؤسسة، التي من المتوقع أن تحدث في الأشهر المقبلة.





