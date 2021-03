6 نصائح لتحسين أداء الألعاب في حاسوب ويندوز 10

في الجهة اليمنى من الشاشة، يمكنك إيقاف جميع التطبيقات من العمل في الخلفية من خلال تبديل الزر الذي بجوار خيار (اترك التطبيقات تعمل في الخلفية) Let Apps run in the Background في القسم الأعلى.