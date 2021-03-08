5 أشياء نود رؤيتها في هاتف OnePlus 9R المنافس الأبرز لهاتف Galaxy S20 FE

تميزت شركة (ون بلس) OnePlus بكونها واحدة من أهم الشركات التي تُطلق هواتف ذكية بتصميمات ومواصفات رائعة بأسعار أقل من منافسيها، لكن أسعارها ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع تركيزها الشديد في سوق الهواتف الرائدة، وقد حاولت تصحيح هذا الأمر بإطلاق سلسلة هواتف Nord التي تقع ضمن فئة الهواتف ذات الميزانية المحدودة.

ولكن بعد رؤيتها نجاح الهواتف الذكية التي تقع في المنتصف بين الهواتف الرائدة والهواتف ذات الميزانية المحدودة والتي تأتي بمواصفات رائدة بأسعار متوسطة، مثل: هاتف (Pixel 5) من جوجل، وهاتف (Galaxy S20 FE) من سامسونج، أصبحت شركة OnePlus تتطلع مرة أخرى لاستعادة مكانتها بوصفها من أهم الشركات التي تقدم هواتف ذكية مميزة بأسعار مناسبة.

حيث أعلنت أن حدثها المقرر أن يعقد اليوم 8 مارس قائم في موعده، ومن المتوقع أن تُعلن فيه عند الطرز الجديدة لهواتفها الرائدة وهي: (OnePlus 9) و (OnePlus 9 Pro) بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للعديد من الشائعات، فمن المتوقع أن تعلن الشركة أيضًا عن هاتفها الجديد (OnePlus 9R) الذي يقع ضمن فئة الهواتف ذات المواصفات الرائدة بأسعار منافسة، لمنافسة الشركات الأخرى في هذا السوق، مثل: سامسونج وجوجل.

فهل سيتمكن هاتفها الجديد فعلًا من منافسة هاتف (Galaxy S20 FE)، وهل تتمكن الشركة من تكرار النجاح نفسه الذي وجدته شركة سامسونج مع هاتفها في العام السابق؟ حسنًا، إذا تمكن هاتفها من تلبية معظم أو كل النقاط الخمسة التالية فمن المؤكد أن لديه فرصة للتنافس.

1- تصميم مميز بألوان ملفتة:

تعتبر أفضل طريقة لإبراز أي هاتف عن منافسيه، هو من خلال التصميم ولا شيء يبرز أكثر من الألوان الرائعة والجديدة والملفتة، حيث يتفق الكثير من المستهلكين أن أحد أسباب جذب هاتف (Galaxy S20 FE) هو خيارات ألوانه المتعددة التي تصل إلى ستة بالإضافة إلى مجموعة الميزات والمواصفات بالطبع، وهذا ما يجب أن تُركز عليه الشركة في هاتفها القادم.

2- دعم هاتف OnePlus 9r ميزة مقاومة الماء بشكل رسمي:

قد يكون هذا الأمر غير مهم للكثيرين خاصة لهاتف لا يقع ضمن الفئة الرائدة، ولكن لسنوات تذكر الشركة أن هواتفها مقاومة للماء، لكنها لم تقم بالحصول على شهادة رسمية تدعم ذلك، ومع ذلك نجد أن معظم الهواتف الذكية التي تُكلف أقل من 600 دولار لديها شهادة معتمدة ورسمية لمقاومة الماء وفق تصنيف IP لذا يجب على الشركة أن تضيف هذه الميزة رسميًا حتى تُنافس بشكل جِدي.

3- دعم ميزة الشحن السلكي السريع:

يأتي هاتف (OnePlus 8T) مزودًا بشاحن سلكي بقوة 65 واطًا، وهذا ما يجب أن يأتي به هاتف (OnePlus 9R)، فميزة الشحن اللاسلكي قد تكون غير مهمة للغاية خاصة وأن من يستخدم هذا الهاتف غالبًا يهمه أداء الهاتف نفسه بغض النظر عن طريقة الشحن.

ومع افتراض أن شاشة الهاتف ستكون من نوع LED HD وليس Quad HD+، وسيعمل بمعالج Snapdragon من السلسلة 600 أو 700 بدلًا من المعالج الأحدث Snapdragon 888 أو +865 فيجب يتضمن الهاتف بطارية تدوم طويلًا طالما أن الشركة لن تقلل من تجربة الشحن.

4- تحسين جودة الكاميرا:

لطالما عانت شركة OnePlus كثيرًا من ضعف ملحوظ في أداء كاميرا هواتفها الذكية، وهذا لا يعني أن كاميرات هواتفها سيئة بل هي جيدة وتؤدى المطلوب، ولكن مقارنة بالكاميرات الموجودة في هواتف مثل: Pixel 5 و Galaxy S21 Ultra ومجموعة كبيرة من هواتف شركتي هواوي وسوني فهي ما زالت متأخرة بعض الشيء.

من أجل التغلب على نقطة الضعف هذه، تشير تقارير إلى أن الشركة قد أبرمت اتفاقية تعاون مع شركة (Hasselblad) السويدية العملاقة – التي تعمل في مجال تطوير تقنيات الكاميرات وإنتاجها – لجلب أفضل ما تطوره الشركة من تقنيات الكاميرات لهواتفها الذكية.

ومع أن معظم التوقعات تُشير إلى أن هذه التقنيات قد تكون في طرز الهواتف الرائدة، إلا أن بعضها أشارت إلى أن هاتف (OnePlus 9R) سيستفيد أيضًا من هذه الشراكة المتميزة.

5- يجب أن يأتي هاتف OnePlus 9R بسعر أقل من هاتف OnePlus T8:

طرحت شركة زن بلس هاتف (OnePlus 8T) لأول مرة بسعر 750 دولارًا، ومن ثم من المناسب جدًا أن يأتي هاتف (OnePlus 9R) ضمن نطاق سعر 700 أو 600 دولار إذا لم يكن يحتوي على أحدث معالج ولا يأتي بتصميم جديد، وذلك لأن الهواتف المنافسة له تأتي بسعر أقل من 750 دولارًا.

ونظرًا إلى أن سلسلة هواتف (OnePlus Nord) ذات الميزانية المحدودة تأتي بأسعار أقل بعدة مئات من الدولارات، فهناك متسع كبير للشركة لخفض سعر هاتف (OnePlus 9R) القادم بمقدار 50 إلى 100 دولار، خاصةً إذا كانت تريد تشكيل بعض الضغط على شركة سامسونج المنافس الأبرز لها.





