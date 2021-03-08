نظارة الواقع المختلط من آبل قادمة في منتصف عام 2022

قال المحلل الشهير (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo من شركة TF International للأوراق المالية في مذكرة بحثية جديدة: إن شركة آبل تخطط لإطلاق نظارة الواقع المختلط التي يشاع عنها منذ فترة طويلة في منتصف عام 2022، تليها نظارات الواقع المعزز بحلول عام 2025.

وكتب كو: نتوقع أن تشتمل خارطة طريق منتجات الواقع المختلط والواقع المعزز من آبل على ثلاث مراحل: نظارة الرأس بحلول عام 2022 ، والنظارات العادية بحلول عام 2025، والعدسات اللاصقة بين عامي 2030 و 2040.

وتوقع المحلل أن منتج نظارة الرأس يوفر تجارب الواقع المعزز والافتراضي، بينما من المرجح أن تركز النظارات العادية والعدسات اللاصقة على تطبيقات الواقع المعزز.

وقال كو: إن العديد من النماذج الأولية لنظارات الواقع المختلط من آبل تزن حاليًا بين 200 و 300 جرام، لكن من المفترض تخفيض الوزن النهائي إلى ما بين 100 و 200 جرام إذا تمكنت آبل من حل المشكلات التقنية، مما يجعلها أخف وزنًا بكثير من العديد من أجهزة الواقع الافتراضي الحالية.

وبالنظر إلى التصميم المعقد، يتوقع كو أن يبلغ سعر نظارة الرأس نحو 1000 دولار في الولايات المتحدة، بما يتماشى مع سعر آيفون الرائد.

وتماشيًا مع شائعة سابقة، قال كو: إن نظارة الرأس ستكون مزودة بشاشات Micro-OLED من سوني وعدة وحدات بصرية لتوفير تجربة الواقع المعزز الشفافة، مضيفًا أن النظارة يمكن أن تقدم أيضًا تجربة الواقع الافتراضي.

وقال كو: إن النظارة ستكون محمولة، مع قوة الحوسبة والتخزين المستقلين، لكنها ليست محمولة مثل آيفون.

وأضاف: عندما تتحسن التكنولوجيا، نعتقد أن منتج نظارة الرأس الجديد يمكنه أيضًا تعزيز قدرته على الحركة.

ويعتقد كو أن نظارة الرأس من آبل لديها القدرة على توفير تجربة غامرة أفضل بكثير من منتجات الواقع الافتراضي الحالية.

وبالنسبة لنظارات الواقع المعزز من آبل، يتوقع كو إطلاقها في عام 2025 على أقرب تقدير، ويعتقد أنه لا يوجد نموذج أولي بعد.

وقال كو: إن النظارات توفر تجربة رؤية بصرية للواقع المعزز، ويتم وضعها كمنتج متنقل أكثر من نظارات الواقع المختلط.

وأضاف: بينما توفر نظارة الرأس تجربة غامرة رائعة، تركز النظارات بشكل أكبر على توفير التجربة المحمولة مع تجربة الواقع المعزز.

ويتطلع كو إلى دمج نظارات آبل مع سيارة آبل التي يُشاع عنها منذ فترة طويلة، والتي من المحتمل أن تكون على بعد عدة سنوات.

ونظر كو بعيدًا إلى المستقبل وتوقع أن تطلق الشركة العدسات اللاصقة في وقت ما بعد عام 2030، وقال: هذا المنتج ينقل الإلكترونيات من عصر الحوسبة المرئية إلى الحوسبة غير المرئية.





