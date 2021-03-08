مايكروسوفت تمتلك Bethesda بعد موافقة أوروبا

وافقت المفوضية الأوروبية على صفقة شركة مايكروسوفت البالغة 7.5 مليارات دولار للاستحواذ على ZeniMax Media، الشركة الأم لاستوديو Bethesda المطور لألعاب Doom و Fallout.

وتمت الموافقة على صفقة مايكروسوفت من الاتحاد الأوروبي دون شروط، لأنها لا تثير شكوكًا جدية بشأن توافقها مع السوق المشتركة.

وتطلب الاستحواذ موافقة الاتحاد الأوروبي قبل أن تتمكن مايكروسوفت من إغلاق صفقة Bethesda وإحضار الألعاب المستقبلية إلى اشتراك Xbox Game Pass الخاص بها.

ويصبح عدد استديوهات مايكروسوفت 23 بعد إضافة استوديوهات Bethesda الفرعية.

وتمتلك Bethesda استديوهات مثل Dishonored المطور للعبة Arkane و MachineGames المطور للعبة Wolfenstein و id Software المطور للعبة Doom و Tango Gameworks المطور للعبة The Evil Within.

ويبدو أن مايكروسوفت تخطط للإبقاء على Bethesda تعمل بشكل منفصل، بقيادتها الحالية، وذلك بعد أن نجح هذا النهج مع Mojang و LinkedIn و GitHub، التي استمرت جميعها بالعمل بشكل منفصل بعد أن استحوذت عليها مايكروسوفت.

وأعلنت مايكروسوفت في الأصل عن خططها للاستحواذ على Bethesda في شهر سبتمبر، ووعدت باحترام التزامات PS5 الحصرية المتمثلة بألعاب Deathloop و GhostWire: Tokyo، مع استمرار دعم ألعاب، مثل The Elder Scrolls: Online.

ومن المفترض أن تتعامل مايكروسوفت مع ألعاب Bethesda المستقبلية على أساس كل حالة على حدة، وذلك وفقًا لتعليقات رئيس الألعاب في مايكروسوفت، (فيل سبنسر) Phil Spencer، في شهر سبتمبر.

وقد لا تضطر مايكروسوفت حتى إلى إطلاق ألعاب Bethesda المستقبلية حصريًا عبر منصات Xbox، إذ إن مجرد وجود تلك الألعاب في اليوم الأول عبر Xbox Game Pass قد يكون كافيًا لجذب اللاعبين للاشتراك.

وشكك سبنسر في جدوى الصفقات الحصرية للألعاب حديثًا، وتتركز خطط مايكروسوفت الخاصة بمنصات Xbox إلى حد كبير على Xbox Game Pass و xCloud لبث الألعاب التي تصل إلى ملايين الأشخاص الآخرين.

ويقال: إن مايكروسوفت تخطط لوضع الخطوط العريضة لخططها لأجهزة Xbox في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويُشاع أن حدث مستقبل الألعاب قد يعقد بتاريخ 23 مارس، وقد يكون فرصة مثالية لمايكروسوفت لمناقشة مستقبل Bethesda و xCloud عبر iOS وخططها لخدمة Xbox Game Pass.





