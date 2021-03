مايكروسوفت تختبر متصفح Edge لمنصات Xbox

بدأت شركة مايكروسوفت باختبار متصفحها الجديد Microsoft Edge العامل بمحرك Chromium علنًا عبر منصات Xbox.

ويمكن الآن لمختبري Xbox في مجموعة Alpha الوصول إلى متصفح Microsoft Edge الجديد عبر منصات Xbox Series S أو Xbox Series X أو Xbox One.

وبينما لا يزال الدعم الكامل للفأرة ولوحة المفاتيح مفقودًا، يعمل المتصفح كما تتوقع مع منصة Xbox، مع وجود القليل من الأخطاء في هذا الإصدار التجريبي الأولي.

ويعد متصفح Microsoft Edge العامل بمحرك Chromium عبر منصات Xbox بمثابة دفعة لأولئك الذين يرغبون في الوصول إلى مواقع الويب من خلال منصة الألعاب.

ويوفر المتصفح الآن أيضًا إمكانية الوصول إلى خدمة البث Stadia من شركة جوجل، وذلك بفضل دعم التوافق المحسن مع Chromium.

ويجب أيضًا تحسين التوافق مع الألعاب المستندة إلى المتصفح، والخدمات عبر الويب، مثل: Skype أو Discord.

ويبدو أن هذا الإصدار التجريبي المبكر يتضمن محرك المزامنة نفسه المستخدم عبر Edge، مع دعم الإضافات وعلامات التبويب العمودية والمجموعات ومعظم ميزات متصفح سطح المكتب.

وينتهي دعم الإصدار القديم الحالي من Microsoft Edge عبر أجهزة سطح المكتب العاملة بنظام التشغيل ويندوز في 9 مارس، ويقترح اختبار مايكروسوفت لهذا المتصفح المحدث أنه قد يصل إلى جميع منصات Xbox قريبًا.

يذكر أن الإصدار الأولي من Edge قد استخدم محرك مايكروسوفت المحلي المسمى Spartan، لكن الإصدار الجديد يستخدم محرك Chromium.

ومن خلال استبدال المتصفح بما يبدو أنه إصدار ويندوز 10 نفسه، يجب أن يكون تصفح الويب عبر منصات Xbox أسهل كثيرًا بعد وصول هذا التحديث للجميع.

ويجلب Microsoft Edge جميع المزايا والمميزات الأساسية التي شوهدت مع المنصات السابقة، لكن مع ميزة تتمثل في أن واجهة المستخدم مصممة من أجل الاستخدام عبر منصات Xbox.

ومن الجيد رؤية أن مايكروسوفت تتجه نحو توحيد Edge عبر كل منصة تشغل المتصفح، حيث كان المتصفح القديم عبر Xbox سيئًا للغاية ويحتاج إلى تحديث، ويجب أن يصل هذا التحديث إلى المنصات في المستقبل القريب.

the latest Xbox Alpha skip ahead build includes the Chromium version of Microsoft Edge pic.twitter.com/C34d59UYuJ

— Tom Warren (@tomwarren) March 6, 2021