تويوتا تستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة

يستثمر أول صندوق لرأس المال الاستثماري لشركة تويوتا في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تساعد شركة صناعة السيارات اليابانية على تحسين العمليات اليومية من خلال توفير إدارة سلسلة التوريد والروبوتات بشكل أكثر وضوحًا في أرض المصنع.

واستثمر صندوق تويوتا لمشاريع الذكاء الاصطناعي الواقع في وادي السيليكون، الذي يدير 200 مليون دولار، حتى الآن في 36 شركة ناشئة في مراحلها الأولى، بما في ذلك شركة برمجيات السيارات الذاتية القيادة Nauto، وشركة تحليلات الفيديو في المصنع Drishti، وشركة التنقل الجوي Joby Aviation.

وتقوم تويوتا، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث مبيعات السيارات، والعديد من شركات السيارات، مثل فولكس فاجن، بتحويل الأموال إلى الشركات الناشئة للمساعدة في اكتساب ميزة في الذكاء الاصطناعي مع تحول اهتمام المستثمرين إلى السيارات الذاتية القيادة.

وتريد تويوتا، التي لديها عشرات المصانع في جميع أنحاء العالم، أن تكون قادرة على مشاركة الدروس المستفادة بسرعة في أحد المصانع عبر المصانع الأخرى بحيث يتم تعزيز الكفاءات، حسبما قال (جيم أدلر) Jim Adler، العضو المنتدب المؤسس للصندوق، لوكالة رويترز في مقابلة.

وقال أدلر: إذا نظرت إلى الحوسبة السحابية والروبوتات السحابية وتعلم الأسطول، فعندما يتعلم أحد الروبوتات شيئًا ما، فإن بقية الروبوتات تتعلم ذلك الشيء تلقائيًا.

وأضاف أدلر، مهندس الصواريخ السابق في شركة لوكهيد مارتن ورائد الأعمال: بينما يعمل الصندوق وصانع السيارات معًا بشكل وثيق، فإن الصندوق يتمتع بدرجة جيدة من الاستقلالية عن تويوتا لأن اغتنام كل فرصة استثمارية لإدارة شركة صناعة السيارات هي عملية ضرورية.

وقال: كوننا بين العالم الخارجي والعالم الداخلي لشركة تويوتا، فنحن قادرين على جلب التأثير الخارجي إلى الشركة.

وبدأت شركة صناعة السيارات هذا العام Woven Capital، وهو صندوق لرأس المال الاستثماري بقيمة 800 مليون دولار للقيام باستثمارات في مرحلة النمو في الشركات بما في ذلك تلك الموجودة في محفظة صندوق تويوتا لمشاريع الذكاء الاصطناعي.





