المخابرات الروسية تهدف إلى تقويض الثقة في لقاحات كورونا

قال مسؤولون أميركيون: إن وكالات المخابرات الروسية شنت حملة لتقويض الثقة في شركة فايزر ولقاحات غربية أخرى لفيروس كورونا، وذلك باستخدام منشورات عبر الإنترنت شككت في الأشهر الأخيرة في تطوير اللقاحات وسلامتها.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤول في مركز المشاركة العالمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي يراقب جهود التضليل الأجنبي، أن أربع منشورات عبر الإنترنت مرتبطة بوكالات المخابرات الروسية تنشر معلومات كاذبة أو مضللة حول لقاحات فيروس كورونا.

وقللت المواقع من مخاطر الآثار الجانبية للقاحات، وشككت في فعاليتها، وقالت: إن الولايات المتحدة سارعت إلى استخدام لقاح فايزر من خلال عملية الموافقة، من بين الادعاءات الكاذبة أو المضللة الأخرى.

وأكدت المواقع، التي تم تحديدها باسم New Eastern Outlook و Oriental Review و News Front و Rebel Inside، على الآثار الجانبية للقاح الفيروس التاجي لشركة فايزر بالإضافة إلى لقاحات شركات الأدوية الغربية الأخرى، مما أثار مخاوف بشأن ما إذا كانت اللقاحات فعالة أو تم التعجيل بها من خلال عملية الموافقة الأمريكية.

ولا تحظى المواقع بجمهور كبير، إلا أن المسؤولين الأمريكيين يقولون: إن المواقع تضخ روايات كاذبة يمكن تضخيمها بواسطة وسائل الإعلام الروسية والدولية الأخرى.

وتركز هذه المواقع عادةً على التقارير الإخبارية الحقيقية حول الآثار الجانبية النادرة للقاحات، لكنها تفشل في تقديم سياق دقيق يوضح أن اللقاحات آمنة لمعظم الناس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لصحيفة وول ستريت جورنال: تتحمل أجهزة المخابرات الروسية المسؤولية المباشرة عن استخدام هذه المنصات الأربع لنشر الدعاية والأكاذيب.

وبالإضافة إلى حملة تشويه سمعة اللقاحات الغربية، تحاول وسائل الإعلام الحكومية الروسية وحسابات منصة تويتر المرتبطة بالحكومة الروسية أيضًا تعزيز صورة لقاح Sputnik V الروسي.

وأعلنت روسيا في شهر نوفمبر أن لقاح Sputnik V لديه فعالية بنسبة 90 في المئة، لكن منتقدين قالوا: إن التجارب السريرية للقاح على المرضى كانت صغيرة للغاية.

ومع ذلك، ذكرت المجلة الطبية البريطانية The Lancet الشهر الماضي أن الاختبارات على نطاق واسع وجدت أن Sputnik V آمن، وكان معدل فعاليته 91 في المئة.

ووفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، تم تطعيم 4 ملايين شخص في روسيا فقط – نحو 3 في المئة من السكان – حتى أواخر شهر فبراير.

وقال مسؤول مركز المشاركة العالمية عن المواقع التي تقف وراء حملة التضليل: يمكننا القول إن هذه المنافذ مرتبطة بشكل مباشر بأجهزة المخابرات الروسية، وكلها مملوكة لأجانب، ومقرها خارج الولايات المتحدة، وهي تختلف كثيرًا في مدى وصولها وجمهورها، لكنها جميعًا جزء من الدعاية الروسية ونظام المعلومات المضللة.





