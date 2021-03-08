آبل تريد توفير تسجيلات البودكاست للأطفال

تسهل شركة آبل على الآباء العثور على ملفات البودكاست التي يمكن الاستماع إليها مع الأطفال.

وتتعاون الشركة مع مؤسسة Common Sense Media غير الربحية، المتخصصة في مراجعات المحتوى حسب العمر، لتنظيم مجموعات متنوعة من المفترض أن تظهر في تطبيق Apple Podcasts في الولايات المتحدة وعبر الإنترنت.

و تركز الموضوعات الأربعة الأولى على:

Kids Know Best: عروض شهيرة للأطفال يختارها الأطفال بأنفسهم.

Story Time: عروض قصصية تنقل الأطفال إلى عالم من الخيال.

One More: حكايات غامضة ودراما مليئة بالإثارة لن يرغب الأطفال من جميع الأعمار في التوقف عن الاستماع إليها.

اختيارات Common Sense Media: المفضلة دائمًا والتي من المؤكد أن تجدها العائلات مسلية وغنية بالمعلومات.

وتأتي ملفات البودكاست من Tinkercast و American Public Media و WNYC Studios و Rebel Girls و Nickelodeon، من بين آخرين، وتقدم مؤسسة Common Sense Media توصيات للفئات العمرية.

ويتم تحديث المجموعات شهريًا مع ربط الموضوعات الجديدة بلحظات تاريخية وثقافية مهمة، مثل شهر تاريخ المرأة أو موسم العودة إلى المدرسة.

ومن المفترض أن ترى اقتراحات العرض هذه بدءًا من اليوم في مكتبة الصفحة الرئيسية الرئيسية في Apple Podcasts، وبعد ذلك ستكون متاحة من خلال علامة التبويب تصفح.

وأصبحت المدونات الصوتية للأطفال شائعة بشكل متزايد مع تزايد الضجيج حول الصوت وبحث الآباء عن طرق لإبقاء أطفالهم مستمتعين دون الاعتماد على الشاشة.

ونشرت مؤسسة Common Sense Media سابقًا توصيات بشأن البودكاست، لكن هذه الشراكة الجديدة مع آبل تمثل أكبر التزام لها ببرامج الصوت حتى الآن.

وشهد صانعو ملفات البودكاست للأطفال في العام الماضي ارتفاعات كبيرة في عدد المستمعين في بداية الوباء.

وقالت إحدى الشركات، Gen-Z Media: إن برنامجها Six Minutes أجرى نحو مليوني عملية تنزيل شهريًا، لكن أثناء الوباء ، كان في طريقه إلى 3 ملايين تنزيل.

وتضع الشركات الأخرى، مثل: سبوتيفاي وأمازون، المحتوى المعتمد للأطفال في تطبيقات وتجارب منفصلة.

ويبدو أن آبل تعتقد أن هذا غير ضروري في الوقت الحالي وأنه يمكن للوالدين بدلاً من ذلك الاعتماد على المجموعات ذات الطابع الخاص للإشراف على ما يستمتع أطفالهم إليه.





