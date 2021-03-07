Find My من آبل تتيح لك معرفة إذا كان يتم تعقبك

قد يحصل تطبيق Find My من شركة آبل على ميزة أمان جديدة للمساعدة في منع شخص ما من استخدام الأجهزة التي يتم تتبعها في التطبيق لتعقبك.

وتعلمك ميزة تنبيهات أمان العنصر، التي تم رصدها في الإصدار التجريبي من iOS 14.5، إذا كان هناك جهاز غير معروف يتم تعقبه عبر Find My يتحرك معك حتى تتمكن من إزالته أو تعطيله.

ويبدو أن هذه الميزة مصممة لمواجهة سيناريو حيث يتم إخفاء جهاز متوافق مع Find My في جيب أو حقيبة ومن ثم يتم استخدامه لتتبع حركات شخص ما.

وتم العثور على إعداد تنبيهات سلامة العناصر في الإصدارات المبكرة من iOS 14.3، لكن تمت إزالته حتى ظهوره مرة أخرى في iOS 14.5.

ويتم تمكين الإعداد افتراضيًا في الإصدار التجريبي، ويبدو أن آبل تريده أن يظل قيد التشغيل.

وإذا قمت بإيقاف تشغيل الإعداد، فإن النظام يحذرك من أن الأجهزة غير المعروفة يمكنها رؤية موقعك دون تنبيهك.

وتعد معالجة مخاطر المطاردة في Find My أمرًا مهمًا حديثًا بسبب خطط آبل لفتح التطبيق أمام ملحقات الأطراف الخارجية.

ومن الصعب إخفاء جهاز آيفون أو آيباد أو ماك بوك في حقيبة شخص ما لتتبعه، لكن قد يكون من الأسهل كثيرًا استخدام جهاز صغير بحجم سلسلة المفاتيح، مثل Galaxy SmartTag من سامسونج أو جهاز تعقب النطاق العريض جدًا UWB القادم من Tile.

ويمكن أيضًا أن كون منتج AirTags من آبل قابلًا لسوء الاستخدام، وقد يعني إعادة تقديم هذه الميزة في iOS أن المنتج في طريقه للإصدار.

وفي حين أنها ليست بالضرورة قوية مثل منارة نظام تحديد المواقع العالمي، إلا أن شبكة Find My من آبل قد تتمتع بمدى أكبر مما تعتقد.

وإذا اقترب جهاز آبل من أحد أجهزة التتبع المدعومة هذه، فيمكنه تحديث موقعه، حتى لو لم يكن للمتتبع اتصاله الخاص بالإنترنت.

ويمكن أن يوسع منتج AirTags نظريًا مدى الوصول والدقة بشكل أكبر، حيث إن إشارة UWB المضافة قد تسهل العثور على العناصر خلف الجدران وفي الغرف الأخرى.





