5 من أفضل الأقلام الإلكترونية التي يمكنك شراؤها في عام 2021

سواء كنت تستخدم جهاز آيباد أو أحد أجهزة أندرويد اللوحية أو أحد أجهزة ويندوز التي تحتوي على شاشة تعمل باللمس لتدوين الملاحظات أو الرسم، فإن استخدام أحد الأقلام الإلكترونية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في تحسين إنتاجيتك، من خلال الرسم بكفاءة ودقة أعلى أو تدوين الملاحظات بسرعة.

إليك 5 من أفضل الأقلام الإلكترونية التي يمكنك شراءها في عام 2021:

1- قلم Palm Rejection:

يناسب هذا القلم الإلكتروني مستخدمي أجهزة آيباد من آبل، حيث يتوافق مع أجهزة: iPad 2018، وجهاز iPad 2019 الجيل السابع، وجهاز iPadAir الجيل الثالث، وجهاز iPad Mini 5 الجيل الثالث، ولا يتطلب اتصال بلوتوث أو تطبيق للعمل، كل ما عليك فعله هو لمس الجزء الأعلى من القلم لتشغيله أو فتحه.

ويأتي القلم مع كابل USB-C للشحن، ويمكنك استخدامه لمدة 20 ساعة متواصلة بعد شحنه لمدة 80 إلى 120 دقيقة، كما يتميز القلم بخاصية الإيقاف التلقائي بعد مرور 5 دقائق من عدم الاستخدام وذلك من أجل توفير الطاقة.

القلم متوفر في موقع أمازون السعودية بسعر 139 ريالًا سعوديًا.

2- قلم MEKO Disc Stylus:

قلم (MEKO Disc Stylus) هو عبارة عن قلم رفيع من الألومنيوم المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بدون أجزاء بلاستيكية وهو أحد الأقلام الإلكترونية المفضلة في السوق، بفضل ميزاته وسعره المناسب للغاية.

يتكون القلم من ثلاثة أجزاء، وهي: الجزء الأول: (القرص الشفاف) clear disc الذي يمكنك استخدامه للكتابة والرسم ويسمح لك برؤية مكان وضع علامتك بالضبط لضمان الدقة، والجزء الثاني: (الطرف المطاطي) rubber Tip، والجزء الثالث: (fiber tip) الذي يمكنك استخدامه في التمرير والتنقل بين التطبيقات بشكل عام. ويمكنك دمج هذه الأجزاء في أنماط مختلفة حسب تفضيلاتك.

بالإضافة إلى ما سبق؛ لن تواجه مشكلة في توافق القلم مع جهازك، حيث إنه صُمم ليعمل مع جميع الأجهزة التي تتضمن شاشة تعمل باللمس، مثل: أجهزة آيباد و Kindle وأجهزة سامسونج اللوحية، والهواتف الذكية وأجهزة ويندوز اللوحية. بفضل توافقه وسعره أجزائه المتعددة، فإن قلم MEKO هو أفضل قلم إلكتروني يناسب الميزانية.

القلم متوفر في أمازون السعودية بسعر 88 ريالًا سعوديًا.

3- قلم Bargains Depot:

يأتي القلم الإلكتروني بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم ولا يحتوي على أجزاء بلاستيكية، وهو مثالي لتطبيقات الرسم، ومصمم بشكل مريح على شكل قلم عادي يسهل حمله، ويأتي بحزمة شاملة تشمل 20 رأس يمكنك التبديل بينها في خلال ثواني فقط.

ويتوافق القلم الإلكتروني مع جميع الأجهزة ذات الشاشات التي تعمل باللمس، مثل: أجهزة آبل اللوحية وطرز أجهزة Kindle من أمازون وطرز أجهزة جالاكسي اللوحية من شركة سامسونج والهواتف الذكية، مثل: هواتف آيفون من آبل وسلسلة هواتف جالاكسي.

القلم متوفر في أمازون السعودية بسعر 58 ريالًا سعوديًا.

4- أقلام iBart:

تأتي حزمة أقلام iBart من شركة iBartProducts بهيكل من الألومنيوم القوي وتتميز بوزنها الخفيف، وهي مناسبة للمستخدمين المحترفين بسبب الحساسية الفائقة التي تقدمها ومستوى الدقة العالي، كما أن الرأس مصنوع من أفضل ألياف شبكية ناعمة ومقاومة للخدش، والتي تعتبر أكثر دقة من الرؤوس المطاطية مما يجعلها أداة رائعة للكتابة وتدوين الملاحظات والرسوم التوضيحية.

وتتوفر بمجموعة متنوعة من خيارات الألوان، تشمل: الأخضر، الوردي، الأحمر، الأزرق، الذهبي، الأبيض، الوردي، الأسود، الفضي، الأزرق الفاتح، الأرجواني، ويتوافق القلم مع جميع الأجهزة التي تتضمن شاشات تعمل باللمس، مثل: الأجهزة اللوحية و الهواتف الذكية.

حزمة أقلام iBart متوفرة في أمازون السعودية بسعر 42 ريالًا سعوديًا.

5- قلم Honsky:

يأتي القلم بهيكل معدني من الألومنيوم، ويحتوي على طرفين، الرأس الصغير مخصص لهواتف سامسونج، بينما الرأس الكبير مخصص للهواتف الذكية الأخرى، والأجهزة اللوحية، وتتميز رؤوس الأقلام بأنها حساسة للضغط مما يجعلها مثالية لتدوين الملاحظات والكتابة والتنقل على شاشة اللمس بسهولة وسرعة.

وتتضمن العبوة 3 أقلام إلكترونية بالإضافة إلى رؤوس بديلة، وثلاثة خيارات من الألوان هي: الأزرق، والوردي، ةالأخضر، كما يدعم القلم معظم الهواتف الذكية التي تعمل باللمس والأجهزة اللوحية لمختلف الشركات.

حزمة أقلام Honsky الإلكترونية متوفرة في أمازون السعودية بسعر 56 ريالًا سعوديًا.





