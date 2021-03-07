ويندوز 10 قابل للتخصيص عبر هذه الأدوات المجانية

مع ويندوز 10 من شركة مايكروسوفت، لديك عدد غير محدود تقريبًا من التطبيقات المجانية والمفتوحة المصدر والمدفوعة لتخصيص مظهر النظام التشغيلي.

وفي هذه المقالة، نشارك قائمة بالأدوات المجانية والمفتوحة المصدر لتغيير الرسوم المتحركة لخلفية سطح المكتب عند تحريك المؤشر وإضافة دعم للأدوات والمزيد.

Rainmeter:

أداة مجانية ومفتوحة المصدر لتخصيص سطح مكتب ويندوز 10 والإصدارات الأقدم، ويمكنك استخدام هذه الأداة المفتوحة المصدر لتغيير شكل ومظهر سطح مكتب ويندوز باستخدام أدوات، مثل: الساعة والشبكة والمزيد.

وباستخدام Rainmeter، يمكنك استخدام سطح المكتب كتطبيق بدلاً من مجرد مكان لفتح قائمة ابدأ والبحث والتطبيقات.

وعلى سبيل المثال، تسمح لك حزمة سطح المكتب الافتراضية لنظام ويندوز 10 بمراقبة سرعة الشبكة عبر سطح المكتب والوصول إلى شريط بحث جوجل.

وتعتبر Rainmeter بمثابة أداة تعتمد على الخلفيات ويمكنك تنزيل أشكال وتخطيطات مختلفة تم إنشاؤها بواسطة مستخدمي Rainmeter من المنتدى.

Lively Wallpaper:

أداة مفتوحة المصدر تتيح لك تحويل الفيديو والصور المتحركة GIF و HTML إلى خلفية سطح مكتب ويندوز 10.

وتشبه التجربة خلفيات أندرويد الحية، وتتوقف الخلفيات مؤقتًا عن التشغيل عند تشغيل تطبيق بوضع ملء الشاشة لتقليل استخدام الذاكرة.

ويمكنك باستخدام هذا التطبيق تحديد التنسيقات التالية بصفتها خلفيات لاب توب:

الفيديو.

صفحات الإنترنت.

البث الفيديوي.

Shaders.

الصور المتحركة GIF.

ويتيح لك التطبيق أيضًا تعيين خلفيات WebGL التفاعلية، التي يتم تشغيلها بواسطة محرك Chromium، وإذا كنت مهتمًا، فيمكنك تنزيل التطبيق من Github.

Microsoft Edge:

في إصدارات Canary، تختبر مايكروسوفت ميزة جديدة تسمى أدوات الويب المصغرة Web widgets، وكما يوحي الاسم، فإن الأداة تتيح لك تثبيت الأدوات المصغرة المدعومة من Chromium Edge WebView عبر سطح المكتب.

ويمكنك في الوقت الحالي تثبيت أداة أخبار MSN المصغرة عبر سطح المكتب فقط، بحيث تطفو الأداة المصغرة فوق التطبيقات الأخرى.

وتعمل الأدوات المصغرة أيضًا عند إغلاق Microsoft Edge، مع السماح لها بالعمل في الخلفية.

ويتم تشغيل الأداة بواسطة حساب مايكروسوفت الخاص بك وتعرض توقعات الطقس، والعناوين الرئيسية، والرياضة، والمعلومات المالية.

وتختبر مايكروسوفت حاليًا ميزة أدوات الويب المصغرة، وإذا تم تضمين متصفحك في الاختبار، فيجب أن تكون قادرًا على الوصول إلى الأدوات المصغرة من قائمة Microsoft Edge عبر نظام التشغيل ويندوز 10.





