كيفية التحكم في المحتوى الذي يشاهده أطفالك في نتفليكس

تقدم خدمة بث الفيديو عبر الإنترنت (نتفليكس) Netflix العديد من أدوات الرقابة الأبوية التي تُمكنك من التحكم فيما يمكن أن يشاهده طفلك سواء عبر حسابك الرئيسي أو حسابه الفرعي، مما يتيح له الاستمتاع بمشاهدة المحتوى المناسب له، وفي الوقت نفسه يمكنك الاطمئنان على ما يشاهده طفلك دون الاضطرار إلى الإشراف المستمر والدائم عليه.

إليك كيفية استخدام أدوات الرقابة الأبوية في نتفليكس للتحكم في بث المحتوى:

مع أن أدوات الرقابة الأبوية موجودة في نتفليكس منذ ظهورها، إلا أن الشركة أضافت المزيد من وظائف التحكم على مدار العامين الماضيين، مثل: رموز PIN لتقييد الوصول إلى الحسابات الأخرى.

ولكن في الوقت نفسه أصبح من الصعب استخدام هذه الأدوات وتطبيقها على كل ملف في حسابك، خاصة وأن معظم الأطفال يحتاجون إلى إعدادات مختلفة في حساباتهم الشخصية.

من أجل ذلك تدرك نتفليكس أنه بدون إعدادات محددة لكل حساب، لا يوجد شيء يمنع أطفالك من تبديل الحسابات الشخصية للوصول إلى محتوى محظور، لذا قامت الشركة في عام 2020 بإعادة تصميم لوحة تحكم معلومات الرقابة الأبوية بالكامل، حيث يمكنك الوصول إليها باتباع هذه الخطوات:

افتح متصفح الويب في حاسوبك، سجل الدخول إلى حسابك في نتفليكس

اضغط على اسم حسابك الشخصي في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

من القائمة المنسدلة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الحساب) Account.

في صفحة إعدادات حسابك انتقل للأسفل للوصول إلى لوحة معلومات (الملف الشخصي وأدوات الرقابة الأبوية) Profile and Parental Controls المدمجة الجديدة.

هنا ستجد الكثير من ميزات التحكم التي يمكنك استخدامها لتغيير كيفية إعدادات المشاهدة بين الحسابات الشخصية الفرعية، وتشمل:

تفعيل قيود المشاهدة:

يمكنك استخدام ميزة (قيود المشاهدة) Viewing Restrictions لتقييد وصول الحسابات الفرعية إلى محتوى معين بحسب تصنيفات التلفاز والأفلام، وهو أمر سهل للغاية خاصة إذا كنت على دراية بكيفية عمل تقييمات العروض التلفازية والأفلام، وهي:

TV-G و G : هذا التصنيف يشير إلى العروض والأفلام المناسبة لجميع أعمار الأطفال، وقد يكون هذا هو أفضل تصنيف للأطفال من جميع الأعمار لأنه يوفر مجموعة كبيرة من البرامج التلفزيونية الملائمة لعمرهم مع السماح أيضًا بالوصول إلى الكلاسيكيات.

TV-Y و TV-Y7 : يعتبر هذين التصنيفين الأكثر تقييدًا في نتفليكس، وهما مثاليين للأطفال من عمر السادسة وما دون، حيث تتيح لهم فقط مشاهدة العروض والأفلام المصممة بشكل خاص لعمرهم، ويقتصر قسم الأفلام بالتحديد إلى حد كبير على أفلام الرسوم المتحركة فقط.

TV-PG و PG : تصنيف مناسب لحساب طفل أكبر سنًا ولكن في الوقت نفسه قد لا يكون جاهزًا لمحتوى خاص بالمراهقين حتى الآن.

PG-13 و TV-14 : تصنيف مناسب للأطفال الذين يقتربون من الدخول للمدرسة الثانوية، حيث تتيح لهم مشاهدة كل المحتوى الموجود في التصنيفات السابقة بالإضافة إلى بعض المحتوى الذي يناسب إدراكهم مثل سلسلة أفلام مارفل وحرب النجوم.

NC-17 و TV-MA : تصنيف للكبار (18+) يسمح ببث أي شيء وكل شيء في الحساب.

منع الوصول إلى أفلام أو عروض معينة في نتفليكس:

يمكنك أيضًا منع طفلك من الوصول إلى أفلاوم أو عروض معينة في حسابات نتفليكس، باستخدام ميزة (قيود العنوان) Title Restrictions، فعندما تخفي عنوانًا باستخدام هذه الميزة، فإنه يزيل العنوان تمامًا من العرض للحساب الشخصي الذي تختاره، ما عليك سوى إدخال اسم العرض التلفازي أو الفيلم في مربع البحث وتحديده من القائمة المنسدلة ثم الضغط على خيار (حفظ) Save.

قفل الملف الشخصي:

من أبرز الميزات التي إضافتها نتفليكس خلال عام 2020، حيث يمكنك قفل حسابك الشخصي برمز تعريف شخصي (PIN) وذلك للسماح لأطفالك بالوصول فقط إلى حساباتهم الشخصية، حيث يعتبر مفيدًا بشكل خاص للحسابات التي لديها إمكانية الوصول إلى معظم المحتوى أو كله في نتفليكس.

ولمعرفة كيفية قفل حسابك برمز تعريف شخصي، يمكنك الاطلاع على هذا المقال: كيفية قفل ملفك الشخصي في Netflix باستخدام رمز مرور PIN.

عرض النشاط:

تتيح لك ميزة (عرض النشاط) Viewing Activity في لوحة تحكم الرقابة الأبوية في نتفليكس عرض سجل مشاهدة لكل حساب فرعي خاصة إذا كنت قلقًا بشأن ما يشاهده أطفالك في حساباتهم الشخصية، حيث يمكنك مشاهدة قائمة كاملة بكل المحتوى الذي تمت مشاهدته، والمحتوى المصنف لكل مستخدم على حدى.

ضبط إعدادات تشغيل المحتوى في نتفليكس:

لا تعتبر إعدادات التشغيل شيئًا قد تفكر فيه على الأرجح كخيار للرقابة الأبوية، ولكن قد ترغب في تعديل كيفية تشغيل المحتوى في حساب طفلك، وذلك نظرًا إلى أن إعدادات التشغيل التلقائي في نتفليكس يمكن أن تضر بالأطفال كثيرًا لأنها تشجعهم على الاستمرار في المشاهدة وعدم ممارسة الأنشطة البدنية للحفاظ على صحتهم.

ولمعرفة كيفية ضبط إعدادات التشغيل التلقائي في نتفليكس، يمكنك الاطلاع على مقال: نتفليكس تسمح بتعطيل التشغيل التلقائي للمعاينة.. إليك الطريقة.





