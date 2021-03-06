Taycan Cross Turismo .. سيارة بورش الكهربائية الجديدة

كشفت شركة بورش النقاب عن Taycan Cross Turismo التي تم طرحها في الأصل في شكل مفهوم في عام 2018، ومن المقرر إصدارها هذا الصيف.

وتمثل السيارة نسخة من سيارة بورش الكهربائية الأولى Taycan مع فتحة خلفية، ومساحة داخلية أكبر، وارتفاع أكبر عن الأرض، وخيارات موجهة للطرق الوعرة.

ويبدأ سعر سيارة Taycan Cross Turismo الجديدة من 90900 دولار، ومثل سيارة Taycan العادية، هناك أربع إصدارات مختلفة مع زيادة في السعر والأداء:

Taycan 4 Cross Turismo: بقوة 280 كيلوواط (380 حصان)، والطاقة الزائدة للتحكم في الإطلاق 350 كيلوواط (476 حصان)، والتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.1 ثوان، والسرعة القصوى البالغة 220 كيلومتر في الساعة، والمدى بين 389 و 456 كيلومتر.

Taycan 4S Cross Turismo: بقوة 360 كيلوواط (490 حصان)، والطاقة الزائدة للتحكم في الإطلاق 420 كيلوواط (571 حصان)، والتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.1 ثوان، والسرعة القصوى البالغة 240 كيلومتر في الساعة، والمدى بين 388 و 452 كيلومتر.

Taycan Turbo Cross Turismo: بقوة 460 كيلوواط (625 حصان)، والطاقة الزائدة للتحكم في الإطلاق 500 كيلوواط (680 حصان)، والتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.3 ثوان، والسرعة القصوى البالغة 250 كيلومتر في الساعة، والمدى بين 395 و 452 كيلومتر.

Taycan Turbo S Cross Turismo: بقوة 460 كيلوواط (625 حصان)، والطاقة الزائدة للتحكم في الإطلاق 560 كيلوواط (761 حصان)، والتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.9 ثوان، والسرعة القصوى البالغة 250 كيلومتر في الساعة، والمدى بين 388 و 419 كيلومتر.

وعلى عكس Taycan العادية، تأتي جميع الإصدارات الأربعة من Taycan Cross Turismo مزودة بحزمة بطارية 93.4 كيلوواط من بورش ومحرك مزدوج، ونظام الدفع الرباعي.

وتوفر Cross Turismo ما يصل إلى 10 ميليمتر من المساحة الإضافية للرأس في المقعد الأمامي و 92 ميليمتر في المقعد الخلفي أكثر من Taycan سيدان.

وهناك مساحة أكبر في كل مكان بفضل الفتحة إلى جانب أن Cross Turismo أطول بنحو نصف إنش وأطول بنحو إنش من سيارة السيدان.

وينتج عن ذلك بضعة أقدام مكعبة إضافية للتخزين في Cross Turismo أيضًا، وذلك بالرغم من أن الصندوق الأمامي لا يزال بالحجم نفسه.

ولن تكون Cross Turismo سيارة للقيادة عبر الطرق الوعرة، مثل شاحنة Rivian القادمة أو Hummer EV، وذلك بالرغم من أن بورش تريد أن تجعل المشترين يشعرون وكأنهم قادرون على التعامل مع بعض التضاريس الوعرة.

وتأتي جميع الإصدارات الأربعة من Cross Turismo مع نظام تعليق هوائي متكيف، الذي يمكن استخدامه لزيادة ارتفاع السيارة عن الأرض بسرعة بمقدار 10 ميليمتر في وضع Gravel.

ويؤدي التبديل إلى هذا الوضع أيضًا إلى زيادة التحكم في الجر والثبات وإدارة عزم الدوران لتسهيل القيادة عبر الأسطح الرخوة، مثل: الطين والرمل والحصى.

ولا تضحي السيارة بوسائل الراحة أو ميزات بورش النموذجية، مثل Apple CarPlay اللاسلكي، أو أنواع الترقيات نفسها الموجودة في سيارة Taycan سيدان، مثل: نظام تثبيت السرعة التكيفي والحفاظ على المسار، وشاشة العرض الرأسية، ومقاعد التدليك القابلة للتعديل، وأنظمة صوت Bose و Burmester.

وقالت الشركة: نعمل على توسيع مجموعة منتجاتنا من السيارات الرياضية الكهربائية بالكامل مع إضافة هذه النسخة للطرق الوعرة، وبالتالي مواصلة السعي المنهجي لمسيرتنا نحو التنقل المستدام.





