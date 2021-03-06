Razer تعلن عن نظاراتها الذكية Anzu

أعلنت شركة Razer رسميًا عن نظاراتها الذكية Anzu، وتسير الشركة على خطى Bose وأمازون وشركات أخرى من خلال دمج مكبرات الصوت مباشرة في أذرع النظارات.

وتتوفر نظارات Anzu التي تبلغ تكلفتها 199.99 دولار في كل من الإطارات المستطيلة والمستديرة، ويأتي كل منها بحجمين: صغير وكبير.

وتعتبر النظارات التي تعمل بصفتها سماعات رأس فئة شائعة بشكل متزايد، وبعد أن كشفت Bose عن نسختها في عام 2019 وأطلقت أمازون Echo Frames في عام 2020، فإن الشركة الكبيرة التالية التي تصل هي Razer.

وتعمل نظارات Razer الذكية على تصفية الضوء الأزرق وأيضًا إيصال الصوت إلى أذنيك دون حجب الصوت البيئي تمامًا.

وتتمثل الاختلافات الرئيسية بين Anzu و Echo Frames في أن ترشيح الضوء الأزرق يبدو أنه ميزة افتراضية في إصدار Razer.

وبينما يمكنك الحصول على عدسات طبية مثبتة عبر إطارات Echo Frames، فإن الخيار القياسي يأتي دون حماية من أشعة الشمس أو الضوء الأزرق.

ووفقًا للمواصفات، فإن Anzu أثقل بنحو 10 جرامات من نظارات Echo Frames، وبينما تقدم أمازون عدسة واحدة فقط، فإن لدى Razer خيارات مستديرة أو مستطيلة، ويمكنك استخدام Anzu مع العدسات التي تحولها إلى نظارات شمسية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت نظارات Anzu ستكون متاحة بألوان متعددة، بما في ذلك اللون الأخضر المميز للشركة، لكن منتج أمازون يأتي بثلاثة ألوان.

وتوفر نظارة Razer عناصر التحكم باللمس عبر لوحة على الجانب، ويمكنك استخدام هذه العناصر لإدارة تشغيل الموسيقى أو قبول المكالمات أو رفضها أو تنشيط مساعد هاتفك أو تشغيل وضع الألعاب.

وتستخدم النظارة اتصال Bluetooth 5.1 المخصص الذي يوفر زمن انتقال 60 ميلي ثانية، والذي يجب أن يمنع الصوت من التلعثم.

وتعد Razer بعمر بطارية يزيد عن 5 ساعات، وما يصل إلى أسبوعين من الطاقة الاحتياطية عندما لا تستخدم الجهاز بشكل نشط، ويوجد أيضًا ميكروفون متعدد الاتجاهات عبر اللوحة حتى يتمكن المتصلون من سماعك.

وتم تصنيف Anzu على أنها داعمة لمعيار IPX4، مما يعني أنها مقاومة لرش السوائل، وتأتي النظارة مع حقيبة حمل وكابل شحن USB-A وعدسات مستقطبة UVA/UVB للنظارات الشمسية.





