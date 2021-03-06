Galaxy Xcover 5 من سامسونج مخصص للبيئات الصعبة

كشفت شركة سامسونج النقاب عن الهاتف المتين الصغير Galaxy Xcover 5 المخصص للعاملين في مجال البيئات الصعبة، بحيث يمكنه الصمود بعد السقوط من ارتفاع 1.5 متر بفضل امتصاص الصدمات المحسن.

ويجمع الجهاز بين المتانة والراحة من أجل توفير منتج سهل الحمل، لكنه متين بما يكفي لتحمل بيئات العمل الصعبة.

وتم تصميمه لدعم الأعمال التجارية المتنقلة من خلال حساسية اللمس المحسنة للاستخدام مع القفازات، ويأتي مزودًا ببطارية سهلة الشحن وقابلة للاستبدال لإنتاجية طوال اليوم.

وبالنظر إلى أن المحترفين مطالبون بارتداء القفازات بسبب احتياطات الصحة والسلامة، فإن ميزة Glove Touch تزيد من حساسية اللمس، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل الجهاز أثناء ارتداء القفازات للاستخدام السريع والمريح.

وتم تصنيفه وفقًا لمعيار IP68، مما يعني أنه يمكن أن يقضي أكثر من 30 دقيقة تحت متر واحد من الماء وهو مغلق تمامًا ضد الغبار، ولديه أيضًا شهادة MIL-STD810H.

ويبلغ حجم الهاتف 147.1×71.6×9.2 ميليمتر، ويحتوي على شاشة من نوع LCD TFT صغيرة بحجم 5.3 إنشات وبدقة 1280×720 بكسل.

ويتم توفير الأمان البيومتري من خلال الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل المدمجة في الإطار أعلى الشاشة.

وعملت سامسونج مع شركاء لتوفير تكامل يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من سيناريوهات الأعمال.

وتتيح لك وظيفة الضغط والتحدث استخدام Galaxy Xcover 5 كجهاز اتصال لاسلكي مع تطبيق Microsoft Teams، ويمكن تخصيص مفتاح Xcover لتشغيل أي تطبيق تريده.

وتعمل ميزة Samsung Knox Capture على تحويل الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميجابكسل إلى ماسح للباركود على مستوى المؤسسات.

ويجري تشغيل الجهاز بواسطة نظام أندرويد 11 مع جميع ميزات الأمان Samsung Knox، لذلك يمكنه حمل المعلومات الحساسة.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة مجموعة شرائح Exynos 850 مقترنة بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت من مساحة التخزين.

وهناك بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير قابلة للاستبدال بواسطة المستخدم، ويمكن شحنها من خلال منفذ USB-C بقدرة 15 واط أو باستخدام حامل يتصل بمسامير البوجو.

وباستخدام NFC، يمكن استخدام الهاتف كبطاقة نقل لمساعدة العمال على الانتقال إلى العمل، وسيكون الهاتف متاحًا ببطاقة اتصال SIM واحدة أو ثنائية (يعتمد هذا على المنطقة).

ويتوفر Samsung Galaxy Xcover 5 في وقت لاحق من هذا الشهر، ويصل أولاً إلى أسواق مختارة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، على أن يتوسع في وقت لاحق إلى مناطق أخرى، ويطرح للبيع مقابل 290 يورو.

وقالت الشركة: نستثمر بسرعة في التكنولوجيا التي توفر الكفاءة والمتانة للأعمال الميدانية والشركات التي تركز على المصنع حيث تصبح متنقلة بشكل متزايد.

وأضاف: يعالج Galaxy XCover 5 التحديات التي يواجهها أصحاب العمل في هذا المجال في كثير من الأحيان، من ضمان حماية المواد الحساسة إلى الاستخدام الدائم في أي بيئة، سواء كان ذلك في درجات الحرارة الشديدة أو المطر أو الثلج.





