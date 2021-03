جاك دورسي يبيع تغريدته الأولى باعتبارها NFT

يحاول (جاك دورسي) Jack Dorsey، المؤسس المشارك الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة تويتر، بيع أول تغريدة له على أنها رمز غير قابل للاستبدال NFT، أو بمعنى آخر سلعة رقمية تعيش عبر بلوك تشين الإيثيريوم.

ويتمتع الرمز غير القابل للاستبدال NFT بشعبية لدى الفنانين والموسيقيين، ويتم تخزين الأصول الرقمية عبر البلوك تشين.

وبالرغم من حقيقة أن هذه التغريدة كانت متاحة للجمهور كعنصر رقمي مجاني للنظر إليها متى أراد أي شخص منذ ما يقرب من 15 عامًا، إلا أن دورسي يحاول الآن بيعها على أنها NFT من خلال منصة تسمى Valuables.

وتعتبر Valuables بمثابة منصة قائمة على الإيثيريوم تم إنشاؤه بواسطة الشبكة الاجتماعية Cent، التي تسمح لمستخدمي تويتر بمصادقة تغريداتهم للبيع للآخرين باعتبرها نسخًا موقعة رقميًا.

ووفقًا للأسئلة الشائعة ضمن منصة Valuables، فإن العنصر المعروض للبيع ليس التغريدة الفعلية، بل الشهادة الرقمية للتغريدة الفريدة من نوعها لأنه تم توقيعها والتحقق منها بواسطة المنشئ.

ووصل أعلى عرض حتى الآن إلى مبلغ 500000 دولار، وتستمر التغريدة – المنشورة بتاريخ 21 مارس 2006 – في الظهور عبر الإنترنت طالما اختار دورسي وتويتر استمرار ظهورها.

ويعتبر دورسي أحد المعجبين المعروفين بعملة بيتكوين، حيث يقوم باستكشافات متعددة في المجال، ويعد تطبيق Cash، من شركته الأخرى، Square، مكانًا رئيسيًا لمستثمري التجزئة لشراء العملة المشفرة.

واستثمر دورسي أيضًا في شركة Lightning Labs، التي تبني طبقة ثانية على شبكة بيتكوين، ويُنظر إليها على أنها حل للتوسع.

ولم يُظهر دورسي سابقًا اهتمامًا بعملة الإيثيريوم، واقترح العديد من الأشخاص حول صناعة التكنولوجيا أن الطفرة الأخيرة في الرموز غير القابلة للاستبدال NFT قد تفسر جزئيًا إعلان Square أنها تستحوذ على موقع بث الموسيقى Tidal.

وجاء هذا الأمر بعد إعلان دورسي في وقت سابق عن تعاونه مع مغني الراب Jay-Z من أجل توسيع استخدام بيتكوين في إفريقيا.

ويجب أن يؤدي عرض دورسي لإحدى أولى تغريداته للبيع عبر منصة قائمة على الإيثيريوم إلى زيادة الاهتمام.

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006