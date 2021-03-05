ميكروفون سماعات AirPods لا يعمل.. إليك 5 نصائح لإصلاح المشكلة

تتيح لك سماعات الأذن اللاسلكية (أير بودز) AirPods الاستماع إلى المحتوى بجودة عالية وإيصال الأصوات بوضوح عند التحدث مع الآخرين، ومع ذلك بعد استخدامها لفترة طويلة من الزمن قد تواجه مشكلة عدم عمل الميكروفون الخاص بها، حيث لا يمكنك استخدام أثناء إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل الصوتية، ويقتصر الأمر على استخدامها في الاستماع الموسيقى فقط.

هناك الكثير من الأسباب التي تمنع ميكروفون سماعات AirPods من العمل بشكل صحيح، ومنها: تراكم الغبار والأوساخ داخل فتحات الميكروفون، وضبط إعدادات السماعات بشكل غير صحيح، والأخطاء البسيطة مثل: مشكلة في الإقران، أو عدم شحنها، وغير ذلك الكثير.

إليك 5 نصائح لإصلاح مشكلة توقف الميكرفون عن العمل في سماعات AirPods:

1- وضع سماعات AirPods في علبة الشحن:

يمكن أن يؤدي إنشاء اتصال جديد بهاتف آيفون إلى حل معظم مشاكل الصوت في سماعات AirPods اللاسلكية، خاصةً إذا كانت تعمل بشكل جيد سابقًا، لذا كل ما عليك فعله هو وضع السماعات في علبة الشحن الخاصة بها ثم إخراجها مرة أخرى.

2- قم بتنظيفها من الأوساخ:

إذا كنت قد استخدمت سماعات AirPods لعدة أشهر، ووجدت أن من تتحدث معه يجد صعوبة في سماعك جيدًا، أو أصبحت جودة الصوت منخفضة بعض الشيء، في هذه الحالة قد تكون فتحات الميكروفون قد تراكمت بداخلها الكثير من الأوساخ، مما يتطلب منك القيام بتنظيفها.

وللقيام بذلك، قم برش الكحول على قطعة من القطن، ثم امسح بها فتحات الميكروفون في الجزء السفلي من السماعات – وهي الحزء ذا اللون الفضي في أسفل السماعات – لإزالة أي مواد أو تراكمات عالقة، بعد ذلك قم بنزع الجسيمات التي تراها بالعين المجردة باستخدام عود أسنان أو ملقاط، وتجب الضغط بشدة على فتحة الميكروفون حتى لا يؤدي ذلك إلى إتلاف الشبكة النحاسية التي تغطي الميكروفونات.

3- تحديث برنامج التشغيل:

في بعض الأحيان قد يكون توقف الميكرفون عن العمل في سماعات AirPods يرجع إلى عدم تحديث إصدار برنامج التشغيل الخاص بها، وللقيام بذلك، ضع السماعات في علبة الشحن الخاص بها ثم قم بتوصيلها بمصدر للشحن واتركها بجوار هاتف آيفون المقترن به الذي يجب أن يكون متصلًا بالإنترنت لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

ولمعرفة رقم إصدار برنامج تشغيل سماعات AirPods الذي قمت بتثبيته للتأكد من تحديثها، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون.



اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (حول) About.

اضغط على اسم سماعات AirPods الخاصة بك.

تحقق من الأرقام المعروضة بجانب إصدار برنامج التشغيل Firmware Version.



ملاحظة: لا تقوم آبل بإصدار تحديثات برنامج التشغيل للسماعات بصورة دورية أو فترات متقاربة، لذلك لا تتفاجأ إذا وجدت أن الإصدار نفسه الذي كان قبل شهر مضى كما هو.

4- إعادة ضبط سماعات AirPods:

إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في الميكرفون، فيمكنك إعادة ضبط (Reset) السماعات، وللقيام بذلك، ضع السماعات في علبة الشحن الخاصة بها، ثم اضغط مطولًا على الزر الموجود في علبة الشحن حتى يتحول ضوء مؤشر الشحن إلى اللون الكهرماني، ثم قم بإخراجها وأعد إقرانها بهاتف آيفون مرة أخرى.

5- شراء سماعات AirPods جديدة:

في بعض الأحيان ومع الإسقاط المتكرر للسماعات خاصة إذا كانت في أرضية صلبة، فمن المحتمل أن تكون قد أصيبت بعطل أو تُلفت، في هذه الحالة إذا كانت السماعات مشمولة بالضمان فيمكنك التوجه إلى أقرب مركز معتمد لإصلاحها، عدا ذلك فإن شراء سماعات جديدة قد يكون الحل الأفضل.





