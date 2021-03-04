Red Magic 6 Pro يأتي مع 18 جيجابايت من الذاكرة

أثبتت تشكيلة Red Magic من Nubia أنها واحدة من الهواتف الرائدة في عالم الهواتف الذكية للألعاب، وتمثل هواتف Red Magic 6 و Red Magic 6 Pro أحدث إضافة للتشكيلة.

ويتميز جهاز Red Magic 6 Pro بشحن سريع يصل إلى 120 واط، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 18 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت إلى جانب تصميم أكثر قوة، فيما تعتبر المواصفات المتبقية متطابقة في كلا النموذجين.

وتعد هواتف Red Magic 6 أول أجهزة يتم إطلاقها بشاشات معدل تحديث يبلغ 165 هرتز، كما أنها تتضمن معالج Snapdragon 888 وتبريد المروحة وواجهة المستخدم Red Magic OS 4 المعتمدة على أندرويد 11.

وتتميز الأجهزة بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.8 إنشات وبدقة +FHD مع معدل تحديث متكيف يبلغ 165 هرتز.

وعندما لا تعرض الشاشة محتوى ديناميكي، ينخفض معدل التحديث إلى 30 هرتز، لكن يمكن أن يصل بسرعة إلى 120 هرتز في القوائم أو التطبيقات وما يصل إلى 165 هرتز في الألعاب المدعومة.

وتدعم الشاشة أيضًا معدل أخذ العينات متعدد اللمس بمعدل 360 هرتز ومعدل أخذ العينات الذي يصل إلى 500 هرتز بإصبع واحد، إلى جانب ألوان 10 بت والماسح الضوئي لبصمات الأصابع المدمج تحتها.

وتعود المشغلات الحساسة للمس المميزة إلى Red Magic 6 و Red Magic 6 Pro، وتدعم الآن معدل أخذ العينات الذي يبلغ 400 هرتز لتقليل وقت استجابة الإدخال.

وهناك مروحة الهواء للتبريد التي تدور الآن بسرعة تصل إلى 18000 دورة في الدقيقة ضمن Red Magic 6 و 20000 دورة في الدقيقة ضمن Red Magic 6 Pro من أجل المساعدة في الحفاظ على درجات الحرارة.

وتم تجهيز كلا النموذجين أيضًا بالعديد من أحواض الحرارة النحاسية التي تعزز التبريد.

زودت الشركة الهواتف بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وهناك أيضًا عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويقترن معالج Snapdragon 888 بذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 ومساحة التخزين من نوع UFS 3.1.

ويأتي جهاز Red Magic 6 Pro Transparent Edition مزودًا بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 18 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت.

ويتضمن هاتف Red Magic 6 بطارية بسعة 5050 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، الذي يشحن البطارية بالكامل في 38 دقيقة.

فيما يتضمن جهاز Red Magic 6 Pro بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط، الذي يشحن البطارية من 0 إلى 50 في المئة خلال 5 دقائق فقط.

ويأتي كلا النموذجين مع منفذ لسماعة الرأس، ويتوافقان مع ملحقات تبريد الهواء الاختيارية من Nubia.

ويبدأ سعر Red Magic 6 من 587 دولار لنسخة 8/128 جيجابايت، و 634 دولار لنسخة 12/128 جيجابايت، و 680 دولار لنسخة 12/256 جيجابايت.

فيما يبدأ Red Magic 6 Pro بسعر 680 دولار لنسخة 12/128 جيجابايت، و 740 دولار لنسخة 12/256 جيجابايت، و 819 دولار لنسخة 16/256 جيجابايت.

وتأتي نسخة Red Magic 6 Pro Transparent Edition مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت وذاكرة تخزين سعتها 256 جيجابايت، وذلك بسعر 865 دولار.

بينما يتم بيع النسخة ذات المواصفات العليا مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 18 جيجابايت ومساحة تخزين سعتها 512 جيجابايت مقابل 1020 دولار.





