Polaroid صنعت قلمًا يتيح لك رسم قطع الحلوى

تخطو شركة Polaroid خطوة أخرى في مجال أقلام الطباعة الثلاثية الأبعاد عبر قلم CandyPlay 3D، وذلك من خلال استبدال البلاستيك بالحلوى الذائبة بحيث يمكنك تناولها عند اكتمال تحفتك الفنية.

ويشار إلى أن فكرة قلم CandyPlay 3D ليس جديدة تمامًا، حيث ظهرت الطابعات الثلاثية الأبعاد التي تمت ترقيتها بحيث تقوم بنفث المواد الصالحة للأكل بدلاً من بلاستيك PLA.

كما يتمتع الأطفال بإمكانية الوصول إلى قلم الطباعة الثلاثي الأبعاد الذي يقذف الشوكولاتة المذابة منذ عام 2015.

ويتميز قلم CandyPlay 3D بأنه يدوي تمامًا، لذلك يمكن لأي شخص البدء في الإنشاء دون الحاجة إلى تعلم استخدام البرامج لتصميم أو إعداد النموذج الثلاثي الأبعاد أولاً.

وعلى عكس قلم الشوكولاتة، فإن مادة الحلوى المستخدمة هنا صلبة بدرجة كافية عندما تكون باردة بحيث يمكن وضعها في طبقات لبناء النماذج الثلاثية الأبعاد ببطء.

ويأتي قلم CandyPlay 3D، الذي يباع بنحو 50 دولارًا، بأربع خراطيش حلوى بنكهة الفراولة، وهناك ست نكهات حلوة مختلفة للاختيار من بينها (الفراولة والبرتقال والتفاح والعنب والليمون والكولا).

ويبدو أن مواد الطباعة الصالحة للأكل خالية من السكر وهي مناسبة للنباتيين، كما أن خراطيش الحلوى ليست كبيرة.

وتتوفر خرطوشات لكل نكهة بسعر 28 دولار تقريبًا مقابل 40 خرطوشة حلوى أو نحو 32 دولار للطعم المتعدد النكهات المكون من 48 خرطوشة (8 من كل نكهة).

ويبدو أن Polaroid تسلك طريق طابعة نفث الحبر وتجني معظم أموالها من الخرطوشات، ومع ذلك، إذا زادت شعبية القلم، فيمكنك توقع رؤية خرطوشات أرخص من جهات خارجية متاحة بأسعار أكثر تنافسية.

ويبدو استخدام قلم CandyPlay 3D من Polaroid سهلاً بدرجة كافية، حيث يمكنك توصيله (لا توجد بطارية قابلة لإعادة الشحن)، والانتظار حتى يخبرك مؤشر LED بأن آلية التسخين دافئة بدرجة كافية، ومن ثم الضغط على الزر لبثق الحلوى بشكل متقطع أو مستمر إذا كنت لا ترغب في الضغط باستمرار على الزر طوال الوقت.

وتوصي Polaroid بالبدء ببعض قوالب الإستنسل التي توفرها للتنزيل عبر موقعها حتى يتمكن المستخدمون من التعرف على كيفية عمل القلم عبر وضع التصميم أسفل ورقة الزبدة لإنشاء الحلوى الصالحة للأكل.





