Amazon Fire TV توسع ميزات البث المتلفز المباشر

تطرح شركة أمازون تجربة جديدة لمنصة Amazon Fire TV التي تركز بشكل أكبر على البث دون اشتراك والمحتوى المباشر الآخر.

وأعلنت الشركة عن دمج العديد من الخدمات الجديدة في مجموعة ميزات Live الخاصة بها، بما في ذلك Xumo و IMDb TV وتطبيق أخبار أمازون.

وتخطط الشركة أيضًا قريبًا لإضافة Plex، بحيث تتاح جميع الخدمات الأربع مجانًا مع الإعلانات ولا تتطلب اشتراكًا.

وتظهر هذه القنوات ومحتواها في علامة تبويب البث المباشر في Fire TV في صفوف On Now، وكذلك في دليل القناة العالمي عبر تطبيق Fire TV.

ومع الإضافات، تقول أمازون: إن هناك الآن أكثر من 400 قناة بث مباشر من 20 مزودًا يمكن الوصول إليها من دليل قناة Fire TV المباشر، بما في ذلك خدمات، مثل YouTube TV و Sling TV و Tubi و Pluto TV و Philo وقنوات Prime Video وأحداث Prime Video Live.

وتلاحظ أمازون أيضًا أن أكثر من 200 من هذه القنوات متاحة مجانًا مع الإعلانات ولا تحتاج إلى اشتراك لمشاهدتها.

وأصبح محتوى البث المباشر المجاني ساحة معركة لكل من أمازون و Roku، وهما أكبر منصتين للبث في الولايات المتحدة، لكنهما تتخذان أساليب مختلفة للتنسيق.

وأصبح قسم أمازون الذي يعرض المحتوى المباشر المجاني جزءًا من واجهة Amazon Fire TV الشاملة، بدلاً من قناة منفصلة يجب عليك تشغيلها.

وقال (سانديب جوبتا) Sandeep Gupta، نائب الرئيس والمدير العام ل Amazon Fire TV: اتبعنا دائمًا نهج المحتوى عند تصميم Amazon Fire TV، بحيث تشاهد البرامج والأفلام والرياضة عند تشغيل التلفاز بدلًا من عرض صفوف من التطبيقات.

وأضاف: تمتد هذه الفلسفة إلى نهجنا في المحتوى المباشر، ونحن نواصل الاستثمار بكثافة في البث المتلفز المباشر وكذلك شركاء المحتوى لدينا، ونحن بصدد توسيع ذلك من خلال إضافة عمليات تكامل جديدة وإمكانيات أليكسا وآليات محسنة لاكتشاف المحتوى.

وتقدم Amazon Fire TV تطبيقها الخاص، لكنه يقصر على المحتوى المباشر، وليس البرامج والأفلام المدعومة بالإعلانات.

وبالإضافة إلى عمليات دمج البث المتلفز المباشر التي تم الإعلان عنها، تقول أمازون أيضًا: إن برامجها المتلفزة الحية أصبحت الآن ممكنة بواسطة أليكسا.

ونتيجة لتوسعاتها وتكامل البث المتلفز المباشر – ناهيك عن الوباء الذي أبقى الناس في المنزل – تقول أمازون: إن التفاعل مع تطبيقات البث المباشر عبر Amazon Fire TV قد تضاعف في الأشهر الـ 12 الماضية بأكثر من 130 في المئة.





