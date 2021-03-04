نيتفليكس تطلق Fast Laughs للفيديوهات المضحكة

أعلنت شركة نيتفليكس عن إطلاق خلاصة مقاطع الفيديو المضحكة داخل التطبيق Fast Laughs، التي كانت تختبرها في أواخر العام الماضي.

ويتم طرح الميزة الجديدة الآن عبر نظام التشغيل iOS، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة المقاطع القصيرة أو التفاعل معها أو مشاركتها بالإضافة إلى إضافة العرض أو الفيلم إلى قائمة مشاهدة نيتفليكس.

ويمكنك أيضًا الضغط على زر تشغيل لبدء مشاهدة البرنامج على الفور، وتتضمن الميزة مقاطع قصيرة من قائمة نيتفليكس الكوميدية.

وأكدت نيتفليكس أن الميزة تستفيد من القائمة الكاملة، وليس فقط برامجها الأصلية، ومع ذلك، لم تحدد الشركة إجمالي عدد العروض أو الأفلام التي يتم عرضها في التجربة الجديدة.

وتم وضع Fast Laughs في موضع بارز في تطبيق نيتفليكس، حيث يمكن الوصول إليها من قائمة التنقل السفلية في علامة التبويب الخاصة بها، بجوار “قريبًا”.

هذه ليست تجربة صغيرة ، إذن – ولكنها إشارة إلى مدى نجاح الاختبارات المبكرة لميزة “Fast Laughs” من حيث إشراك المستخدمين وربطهم بمحتوى Netflix.

ويشار إلى أن Fast Laughs ليست المرة الأولى التي تستعير فيها نيتفليكس مفاهيم من منصات التواصل الاجتماعي لمساعدة المستخدمين على اكتشاف العروض أو الأفلام الجديدة لمشاهدتها في تطبيقها.

وقبل بضع سنوات، قدمت نيتفليكس ميزة القصص الخاصة بها للفيديوهات القصيرة المسماة Previews، لكن المستخدمين ينجذبون الآن إلى خلاصة الفيديوهات العمودية الشكل.

وتتشابه Fast Laughs إلى حد كبير مع خلاصة تيك توك، حيث تتميز بمقاطع الفيديو بوضع ملء الشاشة التي يمكنك التمرير خلالها عموديًا، مع وجود أزرار المشاركة على الجانب الأيمن من الشاشة.

وتتيح لك هذه الأزرار الرد على المقطع باستخدام الرموز التعبيرية أو مشاركتها عبر iMessage أو تطبيقات التواصل الاجتماعية الأخرى، مثل: واتساب أو إنستاجرام أو سناب شات أو تويتر.

ويمكنك أيضًا بدء مشاهدة العرض على الفور أو حفظه لمشاهدته لاحقًا عن طريق إضافته إلى قائمتي.

وأثناء الاختبارات، تراوحت مدة مقاطع Fast Laughs من 15 إلى 45 ثانية، وتقول نيتفليكس الآن: إنه لا يوجد طول محدد للمقطع لخلاصة الفيديو هذه.

وبالنظر إلى أن محتوى المقاطع قد لا يكون مناسبًا للأطفال، فلن تظهر علامة التبويب Fast Laughs في حسابات الأطفال.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأعضاء تصفية المحتوى بناءً على الإعدادات الخاصة لمستويات تصنيف النضج.

وبالرغم من أن Fast Laughs تركز على العثور على أشياء جديدة لمشاهدتها، إلا أنها قد تساعد نيتفليكس على التنافس مع تيك توك من حيث الوقت الذي يتم قضاؤه عبر الأجهزة المحمولة بسبب تلبيتها للطلب المتزايد على المحتوى الفيديوي الأقصر.





