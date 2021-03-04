تويتر تختبر ميزات التجارة الإلكترونية الجديدة للتغريدات

أكدت شركة تويتر أنها تختبر طريقة جديدة لعرض التغريدات التي ترتبط بصفحات منتجات التجارة الإلكترونية، مثل المنتجات في متجر شوبيفاي.

وباستخدام تنسيق بطاقة تويتر الجديد، تقوم الشركة بتجربة التغريدات التي تتضمن زر التسوق ودمج تفاصيل المنتج مباشرةً في التغريدة نفسها، بما في ذلك اسم المنتج واسم المتجر وتسعير المنتج.

وتم رصد التجربة بواسطة (مات نافارا) Matt Navarra الذي نشر تغريدات تتضمن لقطات شاشة للتجربة الجديدة.

وفي حين أن هذه التغريدات تعمل بشكل جيد مثل الإعلانات، فقد أكدت تويتر أن التغريدة هي مثال على معالجة جديدة للتغريدات العضوية التي تركز على التجارة الإلكترونية.

ومن المحتمل أن يلعب هذا التنسيق دورًا كجزء من حملة تويتر الأكبر لتصبح منصة لصناع المحتوى، مع خططها المعلنة حديثًا للاشتراك Super Follow.

ويتيح المنتج الجديد لمستخدمي تويتر متابعة حساب معين للحصول على امتيازات خاصة بالمشتركين فقط مثل الرسائل الإخبارية والمحتوى الحصري وشارة الداعم والصفقات والخصومات الأخرى.

وقد يسمح تنسيق التغريدات الأكثر قابلية للتسوق لهؤلاء المبدعين بتوجيه المعجبين إلى المنتجات والبضائع.

كما تطرقت تويتر بإيجاز إلى خططها للاستثمارات المستقبلية في التجارة الإلكترونية خلال يوم المستثمر الأسبوع الماضي، لكن ليس بتفصيل كبير.

وقالت: بدأنا باستكشاف طرق لدعم التجارة الإلكترونية بشكل أفضل عبر تويتر، ونعلم أن الأشخاص يأتون إلى تويتر للتفاعل مع العلامات التجارية ومناقشة المنتجات المفضلة، وتطور بعض الشركات طرقًا إبداعية لتمكين المبيعات عبر المنصة.

وربما تكون تويتر قد قللت من طموحاتها في مجال الفيديو على مر السنين مع إغلاق Vine و Periscope، لكنها لا تخلو من الأدوات لجعل التسوق أكثر إثارة للاهتمام عبر منصتها، إذا اختارت القيام بذلك.

ولا تزال تحتوي على أدوات متكاملة لنشر الصور ومقاطع الفيديو وحتى محتوى الفيديو المباشر، وإلى جانب بطاقة تويتر التي تتضمن الأسعار وزر التسوق، يمكن أن تؤدي تغريدات الأشخاص إلى زيادة المبيعات.

وبعبارة أخرى، قد تكون بطاقة تويتر التي توجهك مباشرةً إلى صفحة منتج مجرد بداية لما يأتي.

وتقول تويتر: إن لديها عددًا من الخطط للتجارة الاجتماعية، وهذه هي الأولى من بين العديد من التجارب في مجال التجارة ونثري التجربة كلما تعلمنا المزيد.





