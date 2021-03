كيف يمكنك إنشاء الغرف في تطبيق Clubhouse وإدارتها باحتراف؟

للعثور على الحدث الخاص بك، ما عليك سوى النقر على أيقونة التقويم في الجزء العلوي من الشاشة، ثم اضغط القائمة المنسدلة بجوار قائمة (Upcoming for You) في أعلى الشاشة، ثم اختر (My Events)، وستظهر لك جميع الأحداث التي جدولتها.