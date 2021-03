تويتر تطلق الدردشات الصوتية Spaces لنظام أندرويد

أعلنت منصة تويتر عن فتح غرف الدردشة الصوتية المباشرة، المعروفة باسم Twitter Spaces، للمستخدمين عبر أجهزة أندرويد.

وكانت التجربة في السابق مفتوحة لمستخدمي iOS فقط بعد إطلاق الإصدار التجريبي الخاص بالمنتج في أواخر شهر ديسمبر 2020.

وتقول الشركة: إن مستخدمي أندرويد سيكونون قادرين على الانضمام والتحدث في Twitter Spaces في الوقت الحالي، لكن لن يتمكنوا من بدء مساحتهم الخاصة.

وتوضح تويتر أنه من المتوقع أن يتم توفير هذه الوظيفة الإضافية قريبًا، دون تقديم إطار زمني محدد.

وكانت الشركة تعمل بسرعة لطرح Twitter Spaces في الأشهر التي تلت الظهور التجريبي للمنتج للمرة الأولى، وكانت شفافة إلى حد ما بشأن خارطة الطريق الخاصة بها.

وفي الشهر الماضي، استضاف الفريق الذي طور Twitter Spaces مساحة حيث تمت دعوة المستخدمين لتقديم التعليقات وطرح الأسئلة والتعرف على ما قامت به تويتر بشأن الأعمال الخاصة بالمنتج على المدى القريب وعلى المدى البعيد.

وخلال هذه الدردشة المباشرة، أكدت تويتر أن المنتج قادم إلى أندرويد في شهر مارس، ووعدت أيضًا بإصلاح كيفية عرض المستمعين، التي تم طرحها منذ ذلك الحين.

وتتم مشاركة ميزات Spaces الأخرى بشكل عام نظرًا لتصميمها ونماذجها الأولية، بما في ذلك أشياء، مثل: العناوين والأوصاف وخيارات الجدولة ودعم المضيفين والمنسقين وقوائم الضيوف والمزيد.

وقامت تويتر أيضًا بتحديث بطاقة المعاينة التي تظهر في المخطط الزمني وإعادة تسمية ميزة التسميات التوضيحية الخاصة بها لتكون أكثر دقة، من وجهة نظر إمكانية الوصول.

وتم الوعد بالإطار الزمني لبعض التطورات الجديدة – مثل: أندرويد وخيارات الجدولة – في غضون أسابيع وليس أشهر.

وأدت هذه الوتيرة السريعة الآن إلى هزيمة تويتر لمنافسها Clubhouse الرائد حاليًا في مجال التواصل الاجتماعي الصوتي فقط من حيث تقديم الدعم لنظام أندرويد، حيث لا يزال Clubhouse يعمل عبر iOS فقط.

كما أن هذه الوتيرة السريعة تعتبر مؤشرًا على الموارد التي تضعها تويتر لهذا المنتج الجديد، الذي تم الإعلان عنه للمرة الأولى في شهر نوفمبر.

ومن الواضح أن تويتر تؤمن بأن مجال التواصل الاجتماعي الصوتي فقط هو سوق تحتاج إلى الفوز به.

وترى الشركة أيضًا أن الإمكانات الأوسع لمنتج Spaces باعتباره جزءًا أساسيًا من منصة أكبر للمبدعين قيد العمل الآن.

وتحدثت تويتر خلال الأسبوع الماضي عن ربط منتجاتها الجديدة معًا، مثل: Spaces و Newsletters، مع الاشتراك المدفوع Super Follow.

وتختبر الشركة الآن بطاقة التسوق التي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بنشر التغريدات التي ترتبط مباشرة بصفحات المنتج عبر زر التسوق.

Android folks, our beta is growing! starting today you will be able to join and talk in any Space. SOON you’ll be able to create your own but we’re still working out some things. keep your 👀 out for live Spaces above your home tl

— Spaces (@TwitterSpaces) March 2, 2021