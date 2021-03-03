كيفية تصفية قوائم التشغيل في سبوتيفاي حسب النوع أو الحالة المزاجية

إذا كنت تستخدم تطبيق (سبوتيفاي) Spotify للاستماع إلى الأغاني، فستجد الأغاني التي نالت إعجابك عبارة عن قائمة تشغيل غير متناسقة تحتوي على مزيج من الأغاني والفنانين من مختلف الفئات والأنواع، وهذا يجعل الاستماع إليها أمرًا محيرًا بعض الشيء.

من أجل ذلك أضاف؛ أطلقت منصة (سبوتيفاي) ميزة جديدة خلال الأسبوع الماضي تتيح لك تصفية قائمة فرز قوائم الأغاني التي نالت إعجابك حسب نوعها أو الحالة المزاجية الخاصة بك، مما يعني أنه يمكنك تقليص مجموعة الأغاني الكثيرة التي استمعت إليها سابقًا بشكل مؤقت وتنظيمها بحسب نوعها أو حالتك المزاجية التي تمر بها.

قبل أن تتمكن من استخدام المرشحات الجيدة حسب النوع أو الحالة المزاجية للأغاني التي استمعت إليها، يجب أن يكون لديك ما لا يقل عن 30 أغنية في قائمة الأغاني التي نالت إعجابك في تطبيق سبوتيفاي، وللقيام بذلك ما عليك سوى الضغط على رمز القلب أثناء الاستماع إلى الأغنية قيد التشغيل لزيادة عدد الأغاني في قائمة التشغيل.

بعد حصولك على عدد كافٍ من الأغاني التي نالت إعجابك، سينشئ تطبيق سبوتيفاي تلقائيًا ما يصل إلى 15 علامة مخصصة بناءً على الأغاني الموجودة في القائمة، ولتصفيتها بحسب النوع أو الحالة المزاجية، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (سبوتيفاي) Spotify في هاتفك.

اضغط على علامة التبويب (مكتبتك) Your Library.

انتقل للأسفل، ثم قم بفتح قائمة التشغيل (الأغاني التي أُعجب بها) Liked Songs.

ستظهر لك قائمة بالمرشحات (Filters) أعلى شاشة قائمة التشغيل. وهنا يمكنك الضغط على أي (مرشح) Filter تريده لتصفية قائمة الأغاني بحسب النوع أو الحالة المزاجية.

إذا كنت ترغب في تغيير المرشح أو إيقاف تشغيله تمامًا، اضغط على زر (X) الموجود بجواره لعرض قائمة الأغاني التي أُعجبت بها بالكامل.

لتصفية قائمة الأغاني مرة أخرى، حدد مرشح جديد من القائمة الموجودة في أعلى الشاشة.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة متوفرة لكل مستخدمي تطبيق سبوتيفاي سواء كانالإصدار المجاني أو المدفوع في الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد و iOS في كل من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا حاليًا.

لذا إذا لم يظهر لديك فيجب عليك الانتظار لبضعة أسابيع قبل أن ترى الخيار متاحًا، بالإضافة إلى ذلك فإن الميزة متاحة للناطقين باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي.





