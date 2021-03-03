آبل قد تطلق هاتف آيفون 13 بسعة 1تيرابايت.. إليك ما يمكنك تخزينه في هذه السعة؟

أشارت بعض التسريبات إلى أن هواتف آيفون 13 القادمة من شركة آبل قد تشتمل على خيار للسعة الداخلية للتخزين بسعة1 تيرابايت في بعض الطرز، بالإضافة إلى تضمين تقنية (LiDAR) في هواتف السلسلة بأكملها، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المحللين في شركة (Wedbush).

بالإضافة إلى ذلك ووفقًا للتقرير نفسه، فإن سلسلة التوريد الأولية الخاصة بهواتف (آيفون 13) القادمة توجد حاليًا في نطاق 100 مليون وحدة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% على أساس سنوي.

ومن منظور المواصفات فإن هناك ثقة في أن بعض طرز هواتف آيفون القادمة قد تشتمل على خيار للسعة الداخلية للتخزين بسعة1 تيرابايت، وهو ضعف السعة التخزينية التي تأتي بها سلسلة هواتف آيفون الحالية (iPhone 12) التي تبلغ 512 جيجابايت.

فهل تريد حقًا هاتف آيفون بسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، وما هي كمية البيانات التي يمكنك تخزينها في هذه السعة التخزينية التي لا توجد – حتى الآن – إلا في خمسة هواتف ذكية فقط ثلاثة منها تتبع لشركة سامسونج؟

لمحاولة فهم ما هي كمية البيانات التي يمكنك تخزينها في هاتف آيفون 13 الذي سيأتي بسعة 1 تيرابايت – إن صحت الشائعات – فإن أنسب الطرق لذلك هو من خلال حسابها بالأرقام:

تنتج ملفات MP3 بجودة 320kbps – وهي أعلى جودة متوفرة بهذا التنسيق – ملفات بحجم 2.4 ميجابايت لكل دقيقة، ومن ثم إذا ذكرنا أن متوسط طول الأغنية هو ثلاث دقائق، فهذا يعني أن كل أغنية سيكون حجمها 7.2 ميجابايت، وهذا يعني أنه يمكنك تخزين 138،889 أغنية في هاتفك، وهو ما سيستغرق ما يقرب من 416.667 دقيقة للاستماع إليها، أي 6،944 ساعة، أو 289 يومًا.

يستهلك مقطع فيديو بدقة 4K UHD حوالي 7 جيجابايت لكل ساعة من وقت التشغيل، وهذا يعني أنه يمكنك تخزين ما يقرب من 143 ساعة من مقاطع الفيديو بدقة 4K في هاتفك، وهذا ما يزيد قليلا عن 57 فيلمًا تصل مدة كل فيلم ساعتان ونصف.

يبلغ متوسط ​​حجم أي تطبيق آيفون حوالي 34.3 ميجابايت، وهذا يعني أنه يمكنك تثبيت ما يصل إلى 29,070 تطبيق في هاتفك.

الجدير بالذكر أن شركة آبل لم تحدد حتى الآن موعد الإعلان عن تشكيلة هواتف آيفون الجديدة (آيفون 13) التي ستطلقها هذا العام؛ ولكن كما هي العادة؛ ظهرت بالفعل العديد من التسريبات والشائعات حول مواصفات وميزات هذه الهواتف.

يمكنك الاطلاع على آخر التسريبات حول هاتف آيفون 13 القادم في مقال: كل ما تريد معرفته عن تشكيلة هواتف آيفون 13 القادمة





