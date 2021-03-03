الإعلان رسميًا عن Meizu 18 و Meizu 18 Pro

كشفت شركة Meizu النقاب في الصين اليوم عن Meizu 18 و Meizu 18 Pro العاملان بشرائح Snapdragon 888 مع 5G، ويقدمان ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وكلاهما معروض للبيع في الصين ابتداءً من اليوم.

ويعد Meizu 18 Pro الهاتف الأكبر مع شاشة Samsung E4 AMOLED بقياس 6.7 إنشات وبدقة 3200×1440 بكسل التي تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتز.

ويأتي الزجاج الأمامي منحنيًا من جميع الجوانب الأربعة – 50 درجة على اليسار واليمين و 5 درجات في الأعلى والأسفل.

واستخدمت Meizu أحدث ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية الثلاثي الأبعاد من كوالكوم تحت الشاشة.

وتم تجهيز Meizu 18 Pro بمجموعة شرائح Snapdragon 888 مع مودم X60 5G المدمج، وهناك إما 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5، بينما تبلغ سعة التخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويحتوي Meizu 18 Pro على كاميرا خلفية رباعية بعدسة رئيسية بمستشعر Samsung GN1 بدقة 50 ميجابكسل وفتحة f/1.9، بجانبها عدسة بمستشعر IMX616 من سوني بدقة 32 ميجابكسل وفتحة f/2.2 مع مجال رؤية 130 درجة وتركيز من 2 سنتميتر لوحدات الماكرو.

وهناك أيضًا عدسة تكبير بدقة 8 ميجابكسل بقدرة تكبير 3x، مع عدسة 3D ToF، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 44 ميجابكسل.

ويعمل Meizu 18 Pro بواسطة بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 40 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط.

وبالانتقال إلى Meizu 18، فإنه يأتي بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.2 إنشات وبدقة 3200×1440 بكسل مع معدل التحديث 120 هرتز ومعدل أخذ العينات 240 هرتز.

ويحتوي Meizu 18 أيضًا على زجاج أمامي رباعي منحني مع شرائح Snapdragon 888 و 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من سعة التخزين ودعم 5G.

ومن ناحية الكاميرا، يجلب Meizu 18 عدسة رئيسية بمستشعر Sony IMX682 بدقة 64 ميجابكسل بفتحة f/1.6، وعدسة واسعة جدًا بدقة 16 ميجابكسل وفتحة f/2.2، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل بقدرة 3x، لكن لا يوجد عدسة 3D ToF، في حين أن الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 20 ميجابكسل بفتحة f/2.2.

ويحتوي Meizu 18 على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير مع شحن 36 واط، وتفتقر إلى الشحن اللاسلكي.

ويتوفر Meizu 18 باللون الأبيض والأزرق والأرجواني وبسعر 4399 يوان صيني لنسخة 8/128 جيجابايت وبسعر 4699 يوان صيني لنسخة 8/256 جيجابايت وبسعر 4999 يوان صيني لنسخة 12/256 جيجابايت.

بينما يتوفر Meizu 18 Pro باللون الأبيض والأزرق والرمادي وبسعر 4999 يوان صيني لنسخة 8/128 جيجابايت وبسعر 5499 يوان صيني لنسخة 8/256 جيجابايت وبسعر 5999 يوان صيني لنسخة 12/256 جيجابايت.





