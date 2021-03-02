Loyal Wingman .. طائرة مقاتلة مسيرة قد تغير قواعد اللعبة

أكملت الطائرة المقاتلة المسيرة Loyal Wingman المصممة للعمل مع طائرات مأهولة اختبار الطيران الأول لها، وذلك وفقًا لما أعلنته شركة بوينج والقوات الجوية الملكية الأسترالية RAAF اليوم الثلاثاء.

وحلقت Loyal Wingman، وهي أول طائرة عسكرية يتم تصميمها وتصنيعها في أستراليا منذ أكثر من 50 عامًا، تحت إشراف طيار اختبار بوينج يراقبها من محطة تحكم أرضية في جنوب أستراليا.

وقد استثمرت الحكومة الأسترالية 40 مليون دولار أسترالي (31 مليون دولار أمريكي) في تطوير المنتج، الذي قالت شركة بوينج: إنه يمكن تخصيصه للعملاء العالميين الآخرين.

ويبلغ طول الطائرة التابعة لشركة بوينج 38 قدم (11.6 متر)، ويبلغ مداها 2000 ميل بحري (3704 كيلومتر).

وهناك مقدمة يمكن إزالتها لتتناسب مع الحمولات المختلفة، كما يمكن أن تحمل أسلحة وتعمل كدرع للمساعدة في حماية الطائرات المقاتلة المأهولة الأكثر تكلفة.

ويستثمر مقاولو الدفاع بشكل متزايد في التكنولوجيا المستقلة حيث تبحث الجيوش في جميع أنحاء العالم عن طرق أرخص وأكثر أمانًا لتعظيم مواردها.

ووقعت بريطانيا في شهر يناير عقدًا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني (42 مليون دولار) مع وحدة Belfast التابعة لشركة Spirit AeroSystems لنوع مماثل من الطائرات المسيرة للقيام برحلة تجريبية في السنوات الثلاث المقبلة.

وأثناء الرحلة التجريبية في أستراليا، أقلعت Loyal Wingman بقدرتها الخاصة قبل أن تطير في طريق محدد سابقًا بسرعات وارتفاعات مختلفة للتحقق من وظائفها وإثبات أداء التصميم.

ويتم استخدام أول نموذج من Loyal Wingman كأساس لنظام Air Teaming System من شركة بوينج، وهي خدمة يتم تطويرها للعديد من عملاء الدفاع العالميين.

وقالت بوينج: إن طائرات Loyal Wingman الإضافية قيد التطوير حاليًا، مع خطط لرحلات جماعية مقررة في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت الشركة المصنعة للطائرة في وقت سابق: إن ما يصل إلى 16 نموذج من طائرات Loyal Wingman يمكن أن تتعاون مع الطائرات المأهولة للقيام بمهام.





