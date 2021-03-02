Google Workspace تضيف ميزات للعمل عن بُعد

أضافت شركة جوجل عددًا قليلاً من الميزات الجديدة إلى Google Workspace، بما في ذلك أدوات جديدة لتصنيف وقت تركيزك في Google Calendar و Google Chat، وطرق أفضل للانضمام إلى مؤتمرات الفيديو في Google Meet مع أجهزة متعددة.

كما أنها تخرج مساعدها الصوتي المخصص لـ Google Workspace من الإصدار التجريبي وتجعله متاحًا بشكل عام.

وتحاول الشركة تصنيف هذه الميزات كجزء من دفعة جديدة لما تسميه “المساواة في التعاون”، وبالنسبة إلى جوجل، فإنها طريقة لشرح الأدوات التي تحاول إنشاءها حتى لا يتم وضع الأشخاص الذين يعملون من المنزل في وضع غير موات مقارنة بالأشخاص الذين يعملون من المكتب.

وبالإضافة إلى إعداد ساعات خارج المكتب والعمل، سيتمكن المستخدمون أيضًا من إنشاء نوع حدث جديد يسمى وقت التركيز.

وعندما تقوم بإعداد وقت التركيز، تقول جوجل: إن ذلك يحد من الإشعارات، ويمكنك أيضًا تعيين موقعك، مما يتيح لزملائك في العمل الحصول على فكرة أفضل عن مدى تواجدك والمنطقة الزمنية.

وبحسب جوجل، فإن أدوات Workspace المتنوعة تكون على دراية بحالتك وموقعك الحاليين وتقوم بتعديل الإشعارات لتلائمك.

وتتيح الأنواع الجديدة من الحالات في Google Calendar أيضًا لجوجل إنشاء نوع من الرسم البياني للوقت المستهلك بشكل جيد، الذي يركز على العمل، ويظهر مقدار الوقت الذي تهدره في الاجتماعات كل أسبوع.

وتقول جوجل: إن الرؤى بشأن الوقت المستهلك بشكل جيد تتاح للعاملين فقط، وليس رؤسائهم.

وتقدم الشركة أيضًا تجارب الشاشة الثانية لمنتج Google Meet، التي تسمح بشكل أساسي للأشخاص بتسجيل الدخول إلى الاجتماع من أجهزة متعددة، مما يسهل مشاركة الشاشات أو إنجاز أعمال أخرى دون أن يستحوذ الاجتماع على الحاسب المحمول بالكامل.

ويمكن للعاملين في المنزل استخدام Google Nest Hub Max أو الهواتف لتسجيل الدخول إلى الاجتماع، لكن لا يزال بإمكانهم العرض من جهاز الحاسب الرئيسي.

وتعمل جوجل أيضًا على تطوير عروض Google Workspace Essentials المنخفضة التكلفة مع دعم Google Calendar و Google Chat و Google Jamboard.

وتقول الشركة: إنها تطلق Google Workspace Frontline، وهو حل مخصص للعاملين في الخطوط الأمامية.

ويبدو أن Google Workspace Frontline يمثل طريقة مبسطة للمسؤولين لتهيئة إعداد Google Workspace للعاملين في البيع بالتجزئة أو في الميدان.

ويسمح الحل أيضًا بإنشاء تطبيقات AppSheet (تطبيقات بسيطة قائمة على النماذج) داخل جداول بيانات Google Sheets.





