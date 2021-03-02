C40 Recharge .. السيارة الكهربائية الثانية من فولفو

كشفت شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات عن سيارتها الكهربائية التالية المسماة C40 Recharge، وهي ثاني سيارة كهربائية تعمل بالبطارية من فولفو بعد XC40 Recharge.

وتأتي C40 Recharge بهيكل أكثر انسيابية من XC40 Recharge، ويتم بنائها باستخدام المنصة المعيارية نفسها لأول سيارة كهربائية من الشركة، وتدخل حيز الإنتاج في مصنع فولفو في بلجيكا في خريف عام 2021.

وتقول فولفو: إن C40 Recharge لديها جميع مزايا سيارات الدفع الرباعي لكن بتصميم أقل وأكثر أناقة، حيث إن خط السقف منخفض والجزء الخلفي يتناقص تدريجيًا أكثر من XC40 Recharge.

ويعد الاختلاف الأكثر أهمية هو الارتفاع، حيث إن السيارة الجديدة أقصر بثلاث إنشات من سابقتها، وبالرغم من أن الشركة لا تصنفها ضمن فئة الهاتشباك، لكن يبدو أنها تشترك في بعض الخصائص مع Volvo V40.

ويساعد إطلاق C40 Recharge في جعل فولفو تقترب خطوة من هدفها المتمثل في كهربة نصف مجموعتها بحلول عام 2025.

وفي وقت سابق اليوم، قالت فولفو: إنها تصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030، مع خفض البصمة الكربونية لدورة الحياة – انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها السيارة خلال حياتها مع أخذ كل من التصنيع والاستخدام في الاعتبار – لكل سيارة بنسبة 40 في المئة بحلول العام نفسه.

ومن المقدر أن تحصل C40 Recharge على مدى يصل إلى 340 كيلومتر بناءً على معيار وكالة حماية البيئة، وتقول فولفو: إن هذا المدى يتحسن مع التحديثات البرمجية عبر الهواء في المستقبل.

ويتم تشغيل برنامج المعلومات والترفيه للسيارة بواسطة Android Automotive، مما يعني أنه يستخدم تطبيقات شائعة، مثل: Google Maps و Google Assistant، كميزات افتراضية.

وتعمل السيارة بمحركين كهربائيين، أحدهما في المقدمة والآخر في الجزء الخلفي من السيارة، وهناك بطارية بقوة 78 كيلوواط – 75 كيلوواط منها قابلة للاستخدام – لتشغيل مجموعة نقل الحركة ذات المحركين بإجمالي 402 حصان وزمن من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.7 ثواني.

وتدعي شركة صناعة السيارات أن البطارية تشحن من 0 إلى 80 في المئة من سعتها في 40 دقيقة عبر نظام الشاحن السريع بقدرة 150 كيلوواط.

وبالنسبة لشاحن التيار المتردد بقدرة 11 كيلوواط، فإن عملية الشحن تستغرق ثماني ساعات لتصل إلى 80 في المئة.

ومن المعروف أن تجار السيارات يترددون في بيع السيارات الكهربائية، وتهدف فولفو إلى تجنب هذه المشكلة من خلال عرض C40 Recharge الجديدة للبيع عبر الإنترنت فقط.

وقالت شركة صناعة السيارات أيضًا: إنها تهدف إلى بيع 50 في المئة من الكمية العالمية عبر الإنترنت بحلول عام 2025.





