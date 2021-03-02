مقارنة بين جهازي iPad Air 2020 و iPad Pro.. أيهما أفضل لك؟

أطلقت شركة آبل في نهاية شهر أكتوبر الماضي جهاز (iPad Air 2020)، الذي جاء بتصميم جيد كليًا يشبه تصميم جهاز iPad Pro، كما يشترك معه في بعض المواصفات والميزات، ولكنه أقل منه في السعر بنحو 200 دولارٍ.

بدايةً سيكون أحدث إصدار من جهاز iPad Air هو الخيار المفضل للكثيرين الذين يبحثون عن جهاز لوحي جديد بمواصفات قوية، هذا لأن جهاز iPad Air (الجيل الرابع) لعام 2020 يضم معظم ميزات جهاز iPad Pro ويأتي بسعر منخفض يبلغ 599 دولارًا مقارنة بجهاز iPad Pro بقياس 11 بوصة الذي يبدأ بسعر 799 دولارًا، أي بفارق 200 دولارًا.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن جهاز iPad Pro لن يكون هو الأنسب لمن يحتاجون إلى أفضل أداء بشكل عام، لذا قبل اتخاذ قرار الشراء دعنا أولًا نلقي نظرة على بعض العوامل المهمة لمساعدتك في تحديد الفرق بين جهازي iPad Air 2020 أو iPad Pro بقياس 11 بوصة.

المعالج:

يعمل جهاز (آيباد أير) بمعالج (A14) الأحدث المصنع بتقنية 5 نانومتر وهو نفسه المعالج الذي تعمل به هواتف آيفون 12، بينما يعمل جهاز iPad Pro بمعالج (A12Z)، ولكن نظرًا إلى أن معالج (A14) هو الأحدث فإن مستخدمي جهاز iPad Air سيضمنون دعم تحديث نظام التشغيل iPadOS لعدة سنوات قادمة.

الشاشة:

يأتي جهاز iPad Air 2020 بشاشة من نوع (Liquid Retina) بقياس 10.9 بوصات وهي الشاشة نفسها التي يأتي به جهاز iPad Pro، حيث يتميز كلا الشاشتين بالدقة العالية مع احتواءهما على طلاء مضاد للانعكاس.

ميزات أخرى:

تشمل ميزات جهاز آيباد أير الجديدة التي نجدها أيضًا في جهاز iPad Pro تصميمًا شاملاً للشاشة (بدون زر الصفحة الرئيسية) وتصميم من المعدن بأطراف دائرية وحافات أضغر حول الشاشة، ويدعم منفذ USB-C و قلم آبل الذكي من الجيل الثاني ولوحة المفاتيح (Magic Keyboard)، بالإضافة إلى دعم اتصال Wi-Fi 6.

خيارات الألوان:

إذا كان لون جهاز آيباد اللوحي يمثل عاملاً مهمًا لك، فستجد أن جهاز آيباد أير 2020 يأتي بالمزيد من خيارات الألوان التي تشمل: الرمادي والفضي والذهبي الوردي والأخضر والأزرق السماوي، بعكس جهاز iPad Pro الذي يتوفر بلونين فقط هما: الرمادي والفضي.

عمر البطارية:

يتمتع جهاز iPad Air 2020 بعمر بطارية مثل جهاز iPad Pro بقياس 11 بوصة، حيث يصل عمر البطارية في كلا الجهازين إلى 10 ساعات عند تصفح الويب باستخدام شبكة الواي فاي أو بث الفيديو، وكلاهما مصنف لمدة 9 ساعات عند استخدام اتصال البيانات.

ما أبرز نقاط تفوق جهاز iPad Pro على جهاز iPad Air 2020:

المعالج وذاكرة الوصول العشوائي:

بينما أكدت آبل أن جهاز iPad Air 2020 سيتفوق على جهاز iPad Pro في بعض حالات الاستخدام بفضل عمله بمعالج (A14) الأحدث، إلا أن جهاز iPad Pro لا يزال يشتمل على وحدة معالجة رسومات أكثر قوة وسعة أكبر لذاكرة الوصول العشوائي.

حيث يحتوي معالج (A12Z) الموجود في جهاز iPad Pro على 8 أنوية لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات مقارنة بـ 6 أنوية لوحدة المعالجة المركزي و 4 أنوية لوحدة معالجات الرسوميات في معالج (A14).

وهذا يعني أن جهاز iPad Pro سيقدم أفضل أداء عند استخدامه في تحرير الفيديو وفتح التطبيقات التي تتطلب استخدام كثيف لوحدة المعالجة المركزية، بالإضافة إلى ذلك يحتوي جهاز iPad Pro على ميزة أخرى حيث يأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت بينما يأتي جهاز iPad Air 2020 بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت.

الشاشة:

تتميز شاشة (Liquid Retina) الجديدة في جهاز iPad Air 2020 بجميع الميزات الموجودة على شاشة جهاز iPad Pro تقريبًا، ولكن هناك اختلاف واحد ملحوظ وهو أن شاشة جهاز iPad Pro يتميز بتقنية (Promotion) التي تقدم تمريرًا سلسًا واستجابة أسرع ومحتوى حركة أكثر سلاسة مع دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

الكاميرا:

إذا كان التقاط الصور بجهاز آيباد اللوحي عاملًا مهمًا لديك، فهناك عدد من الاختلافات التي يجب الانتباه إليها في الكاميرا في كلا الجهازين، حيث يتفوق جهاز iPad Pro باحتوائه على عدسة فائقة الاتساع بدقة 10 ميجابيكسل بالإضافة إلى الماسح الضوئي (LiDAR).

السعة الداخلية للتخزين:

يتوفر جهاز iPad Pro بأربعة خيارات من السعة الداخلية للتخزين بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، بينما يتوفر جهاز iPad Air 2020 بخيارين من السعة الداخلية للتخزين وهما 64 أو 256 جيجابايت، ولكن في الوقت نفسه قد يكون هذا الأمر ليس مهمًا للغاية، فمع احتواء كلا الجهازين على منفذ USB-C فإن استخدام وحدة تخزين خارجية سيكون أسهل من أي وقت مضى.

إذًا، أي جهاز مناسب لك؟

عندما تفكر في جميع أوجه التشابه والاختلاف بين الجهازين، فمن المرجح أن يكون جهاز iPad Air 2020 هو الخيار الأفضل لك خاصة وأنه يأتي بسعر أقل بنحو 200 دولارٍ من جهاز iPad Pro، ومع ذلك، إذا كنت تريد استخدام جهاز آيباد في الأعمال التي تتطلب قوة حاسوبية أكبر مع خيارات تخزين أكبر فإن جهاز iPad Pro قد يكون الأنسب لك.





