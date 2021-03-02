فولفو تنتقل إلى الكهرباء بالكامل بحلول عام 2030

قالت الشركة الصينية المالكة لشركة فولفو السويدية اليوم الثلاثاء: إن مجموعة سيارات فولفو بالكامل تصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

وتنضم بذلك فولفو إلى عدد متزايد من شركات صناعة السيارات التي تخطط للتخلص التدريجي من محركات الوقود الأحفوري بحلول نهاية هذا العقد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فولفو (هاكان صامويلسون) Håkan Samuelsson للصحفيين عندما سئل عن الطلب المستقبلي على السيارات الكهربائية: أنا مقتنع بأنه لن يكون هناك عملاء يرغبون حقًا في البقاء مع محرك البنزين، ونحن مقتنعون بأن السيارة الكهربائية أكثر جاذبية للعملاء.

وقالت شركة صناعة السيارات السويدية: إن 50 في المئة من مبيعاتها العالمية يجب أن تكون سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2025 والنماذج النصف الهجينة الأخرى.

وأوضحت فولفو، المملوكة لمجموعة Geely، أنها تطلق عائلة جديدة من السيارات الكهربائية في السنوات القليلة المقبلة، ويتم بيعها جميعًا عبر الإنترنت فقط.

وتستعد فولفو في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لكشف النقاب عن نموذجها الكهربائي بالكامل الثاني، C40.

وقال صامويلسون: إن فولفو تتجه إلى توفير ترقيات وإصلاحات لاسلكية لنماذجها الكهربائية الجديدة، وهو نهج ابتكرته شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا.

ويتسابق صانعو السيارات للتحول إلى النماذج الخالية من الانبعاثات بينما يواجهون أهدافًا لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوروبا والصين، بالإضافة إلى الحظر الذي يلوح في الأفق في بعض البلدان على مركبات الوقود الأحفوري.

وفي الشهر الماضي، قالت شركة فورد: إن تشكيلتها في أوروبا تصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

في حين قالت جاكوار لاند روفر: إن علامتها التجارية الفاخرة جاكوار تصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2025، على أن تطلق شركة صناعة السيارات النماذج الكهربائية من خطها بحلول عام 2030.

وفي شهر نوفمبر الماضي، قالت شركة بنتلي لصناعة السيارات الفاخرة، المملوكة لشركة فولكس فاجن الألمانية: إن نماذجها تصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

وقال رئيس قسم الشاحنات في شركة دايملر في الأسبوع الماضي: إن التحول إلى الكهرباء يكلف آلاف الوظائف في محطات توليد القوة التابعة للشركة في ألمانيا.

وقالت فولفو: إنها تستثمر بكثافة في قنوات البيع عبر الإنترنت للحد بشكل جذري من تعقيد مجموعة نماذجها وتزويد العملاء بأسعار واضحة.

وتظل الشبكة العالمية لشركة صناعة السيارات المؤلفة من 2400 تاجر تقليدي مفتوحة لخدمة المركبات ومساعدة العملاء في إجراء الطلبات عبر الإنترنت.

ويمكن للعملاء عبر موقع الشركة الاختيار من بين مجموعة مبسطة من سيارات فولفو الكهربائية المعدة سابقًا للتسليم السريع، ويظلون قادرين على طلب النماذج المخصصة.





