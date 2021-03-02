تطبيق خرائط جوجل يجلب ميزة مفيدة من تطبيق Waze.. إليك التفاصيل

تقوم شركة جوجل بتضمين المزيد من الميزات في تطبيق (خرائط جوجل) Google Maps بشكل منتظم، ومع أن معظم الميزات هذه تعتبر أصلية، إلا إنها في الوقت نفسه لا تُمانع في جلب بعض ميزات تطبيق (Waze) التابع لها أيضًا لتدعيم تطبيقها الأساسي.

حيث قامت في الفترة الأخيرة بطرح ميزة في تطبيق خرائط جوجل تقوم بتحذير المستخدمين عند اقترابهم من معابر السكك الحديدية ومعرفة مقدار الوقت الذي قد يحدث فيه التأخير نتيجة لعبور القطارات، وهي ميزة متوفرة سابقًا في تطبيق (Waze).

ما هي التفاصيل؟

هذه الميزة لم تعلن عنها جوجل رسميًا، حيث عادةً ما تقوم بإصدار منشور في مدونتها تشرح إيجابيات أي ميزة أو تصميم جديد يأتي إلى تطبيق خرائط جوجل، بدلًا من ذلك اكتشف الميزة أحد أعضاء منتدي Reddit.

ومع ذلك، ستكون هذه الميزة مفيدة للغاية، خاصة إذا كنت تعيش في منطقة تُكثر فيها معابر القطارات، وذلك لمعرفة هل ستتأخر بناءً على الوقت الذي يمر فيه القطار مما يتيح لك خيارًا لسلك مسار آخر إذا رغبت في ذلك.

ولكن الجانب السلبي في الميزة هي أنه لا يمكنك معرفة مقدار الوقت الذي عليك الانتظار فيه بالضبط، بدلًا من ذلك يمكنك فقط تتبع حركة مرور القطارات إذا كنت تخطط للمرور عبر إحدى المعابر.

الجدير بالذكر أن هذه مجرد واحدة من العديد من الميزات التي يركز عليها تطبيق (Waze) والتي تتيح لك الحصول على معلومات حول اختناقات حركات المرور والحوادث في الطرقات، بالإضافة إلى توفير ميزة للسائقين لمساعدة بعضهم من خلال الإبلاغ عن المخاطر أو المشكلات، أو اختناقات حركة المرور التي تظهر على الخريطة في الوقت الفعلي.

مع العلم أن ميزة إشعارات حركة سير القطارات في خرائط جوجل يتم طرحها حاليًا للمستخدمين في جميع مدن الولايات المتحدة الأمريكية، قبل التوسع إلى بلدان أخرى، لذا يجب عليك التحقق من التطبيق باستمرار في الفترة القادمة خاصة إذا كنت تعيش في منطقة بها الكثير من القطارات حيث يمكنك على الأقل تلقي تحذير قبل التحرك والذي يمنحك خيارًا لمعرفة ما إذا كانت هناك أي طرق أخرى متاحة.





