تحديث Pixel يجلب ميزات جديدة لمستخدمي الهواتف

تضيف شركة جوجل ميزات جديدة لأجهزة Pixel على مدار العام، وتبعًا لذلك، أصدرت عملاقة البحث تحديثًا جديدًا يجلب مجموعة من الميزات.

وتصل الميزات بعد التحديث الصادر في شهر ديسمبر الذي شهد تقديم جوجل لميزة Adaptive Sound واقتراحات Google Photos الجديدة.

ويقدم تطبيق Google Recorder الآن دعمًا للنسخ الاحتياطي والمزامنة، مع التوافر عبر الويب، مما يسهل مشاركة روابط التسجيلات مع الزملاء والأصدقاء.

ويمكنك العثور على التسجيلات الخاصة بك عبر موقع recorder.google.com، حيث يمكنك البحث والاطلاع على النصوص والاستماع إلى التسجيلات.

وقدمت جوجل أيضًا ميزة الكتابة الذكية Smart Compose لتطبيقات مراسلة محددة عبر هواتف Pixel للمستخدمين في الولايات المتحدة وباللغة الإنجليزية فقط.

وتقترح الميزة عبارات شائعة لمساعدتك في إنشاء الرسائل، على غرار الميزات نفسها التي تجدها في البريد الإلكتروني جيميل.

وتعمل ميزة أخرى جديدة بشكل خاص مع Pixel Stand، وهو ملحق شحن لاسلكي يُباع بشكل منفصل عن Pixel.

وقالت جوجل: عند استخدام ميزات وقت النوم في تطبيق الساعة مع Pixel Stand، فإنك ترى شاشة جديدة ومحدثة لوقت النوم، إلى جانب إشعارات معاد تصميمها لمساعدتك على النوم بسهولة.

وتتطلب هذه الميزة هاتف Pixel مع دعم الشحن اللاسلكي، الذي يتضمن سلسلة Pixel 3 وسلسلة Pixel 4 و Pixel 5.

وبالإضافة إلى ذلك، قدمت جوجل دعمًا لحافظة الحماية المخصصة للغوص تحت الماء من Kraken Sports بقيمة 325 دولار.

ومع حافظة الغوص المدعومة، يتمكن مالكو أجهزة بكسل من الوصول إلى ميزات الكاميرا، مثل: Night Sight و Portrait Mode، والفيديو أثناء وجودهم تحت الماء بدلاً من استخدام تطبيق Kraken Sports.

ويجب أن ينتج عن ذلك صور عالية الجودة تحت الماء لأن التطبيق الأصلي قادر على التقاط ومعالجة بيانات أكثر مما تستطيع تطبيقات الكاميرا التابعة لجهات خارجية.

وهناك أيضًا مجموعة من خلفيات الشاشة الجديدة، التي تحتفل بالأحداث الثقافية المختلفة على مدار العام، بدءًا من اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس.

يذكر أن هذه الميزات منفصلة عن تحديث أندرويد 12 الأكبر من جوجل، الذي يوجد حاليًا في المرحلة الأولى لمعاينة المطور.





