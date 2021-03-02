كيفية نقل بياناتك من تطبيق LastPass إلى تطبيق بديل بسهولة

منذ أن أعلنت الشركة المطورة لتطبيق (LastPass) لإدارة كلمات المرور عن بعض التغييرات الكبيرة في خطة الاشتراك المجانية، كان هناك اهتمام كبير من المستخدمين في العثور على بدائل للتطبيق، ولكن حتى بعد العثور على البديل، فهناك خطوة مهمة يجب القيام بها وهي كيفية نقل بياناتك إلى التطبيق الجديد.

يسمح لك تطبيق LastPass بتصدير بياناتك كملف بتنسيق CSV أو XML، ويعتبر تنسيق CSV هو الخيار الأفضل، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تدرك أن أفضل طريقة لتصدير بياناتك هي من خلال استخدام إضافة التطبيق في متصفح الحاسوب، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى متصفح الويب في حاسوبك.

اضغط على أيقونة تطبيق LastPass الموجودة في يمين شريط URL.



من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (خيارات الحساب) Account Options.

اضغط على خيار (متقدم) Advanced.

من الشاشة التي تظهر لك، اضغط على خيار (تصدير) Export، ثم اختر (LastPass CSV File).

ستظهر لك نافذة منبثقة تُطالبك بإدخال كلمة المرور الرئيسية.

بعد إدخال كلمة المرور الرئيسية، سيقوم تطبيق LastPass بتنزيل الملف بتنسيق CVS في حاسوبك مباشرة.

قم بتحميل الملف الذي قمت بتنزيله في حاسوبك إلى تطبيق إدارة كلمات المرور الجديد الذي قم باختياره سابقًا.

ملاحظة: طريقة استيراد الملف تختلف باختلاف التطبيق الذي اخترته، ولكن بشكل عام توفر جميع التطبيقات هذا الخيار ضمن قائمة خيار (خيارات متقدمة) Advanced ثم البحث عن خيار الاستيراد (استيراد) Import وتحميل الملف من حاسوبك.

الآن، بعد تصدير بياناتك فقد ترغب في حذف حسابك وبياناتك في تطبيق LastPass إذا لم تكن تخطط للترقية أو الاستمرار في استخدام الخطة المجانية بعد تطبيق القيود الجديدة، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة حذف الحساب عبر هذا الرابط ، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك اذا طُلب منك ذلك.

اضغط على زر (حذف) Delete.

ستُسأل إذا كنت تتذكر كلمة مرورك الرئيسية، اضغط على خيار (نعم) OK.

ستظهر لك نافذة منبثقة تحتوى رابط URL تُذكرك بتصدير بياناتك، تجاهلها إذا قمت بتصدير بياناتك سابقًا.

انتقل للأسفل في النافذة نفسها، ثم أدخل كلمة المرور الرئيسية وعنوان بريدك الإلكتروني وحدد سببًا لحذف حسابك ثم اضغط على خيار (حذف) Delete.

ستظهر لك نافذة لتأكيد الخيار، اضغط على خيار (موافق) OK، ثم أكد اختيارك مرة أخرى.

ملاحظة: بعد تأكيد أمر الحذف، ستُحذف جميع بياناتك بشكل نهائي، من ضمنها: مواقع الويب والملاحظات الآمنة ونماذج الملء التلقائي وسيتم تسجيل خروجك من جميع الجلسات، ولا توجد طريقة لاستعادة كلمات المرور الخاصة بك مرة أخرى.



للتعرف على أفضل البدائل المجانية لتطبيق Lastpass، يمكنك الاطلاع على مقال: “5 تطبيقات مجانية بديلة لتطبيق LastPass لإدارة كلمات المرور“.





